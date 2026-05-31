(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Piacenza, 31 maggio 2026
*Oggetto: Venerdì 5 giugno il passaggio a Piacenza del Giro d'Italia
femminile. Le limitazioni al traffico in città*
Venerdì 5 giugno Piacenza accoglierà il passaggio delle cicliste impegnate
nel Giro d'Italia femminile, in transito lungo la tappa che da
Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, condurrà al traguardo di Salice Terme, in
provincia di Pavia.
Per consentire l'allestimento delle strutture e il passaggio in sicurezza
delle atlete saranno in vigore le necessarie limitazioni al traffico, a
partire dai divieti di sosta che scatteranno già nella notte precedente. Dalle
0.00 di venerdì 5 giugno sino al pomeriggio stesso – prevedendo entro le 16
il termine della manifestazione – sarà quindi vietato parcheggiare su
Conciliazione, viale
Negli stessi tratti stradali, presumibilmente dalle 13 alle 16 – e comunque
almeno 45 minuti prima del passaggio atteso delle cicliste – sarà vietata
la circolazione.
Il percorso seguirà l'ordine delle vie citate, con ingresso a Le Mose dallo
svincolo Piacenza Sud della A21 e uscita dalla città da strada Gragnana, in
direzione del Ponte Paladini.