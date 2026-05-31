Etiopia, la sfida democratica: al voto 50 milioni di cittadini con il nuovo sistema digitale

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - (foto: Dmitrii Vaccinium/Unsplash)
L’Etiopia si prepara a vivere il 1° giugno quello che è già stato definito come il più importante appuntamento elettorale della sua storia moderna: le Settime Elezioni Generali. Un processo che, nonostante le sfide logistiche, si candida a diventare uno dei test democratici più consistenti dell’intera Africa.
I numeri record di un processo democratico
Secondo i dati diffusi dal Consiglio Nazionale Elettorale (NEBE), l’impegno civico ha raggiunto livelli senza precedenti:
- Elettori registrati: Oltre 50,5 milioni di cittadini, il dato più alto nella storia del Paese.
- Partecipazione femminile: Le donne rappresentano quasi il 46% degli iscritti, segno di un’espansione costante del ruolo politico femminile.
- Logistica: Sono stati allestiti 48.829 seggi elettorali, distribuiti su 614 distretti.
- Competizione: 47 gruppi politici si sfidano per oltre 10.000 seggi tra federali e regionali, con l’aggiunta di 73 candidati indipendenti.
Innovazione tecnologica e trasparenza
La vera novità di questa tornata è l’introduzione della piattaforma “Mirchaye” per la registrazione digitale, utilizzata da milioni di cittadini. L’obiettivo è chiaro: ridurre le irregolarità, migliorare la precisione e rafforzare la fiducia pubblica nel sistema.
Nota importante: Sebbene il sistema di registrazione sia digitalizzato, il voto rimarrà rigorosamente fisico e cartaceo per garantire la massima trasparenza durante questa fase di transizione tecnologica.
Oltre il voto: le misure per la credibilità
Per far fronte alle critiche storiche su indipendenza istituzionale e trasparenza, il NEBE ha messo in campo misure straordinarie:
- Personale: Oltre 187.000 funzionari sono stati selezionati previa verifica della neutralità politica.
- Monitoraggio: Sono state accreditate più di 169 organizzazioni civiche e oltre 1.000 giornalisti di 37 testate diverse.
- Dialogo: Sono stati attivati meccanismi di consultazione continua tra il Consiglio e i partiti politici su codici di condotta e procedure elettorali.
Queste elezioni rappresentano per l’Etiopia un banco di prova decisivo: non solo per il futuro politico del Paese, ma per la maturità delle sue istituzioni e per la costruzione di una cultura democratica basata sull’inclusività.
https://publica.prensa-latina.cu/pub/las-elecciones-generales-que-hacen-historia-en-etiopia