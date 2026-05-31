Close Menu
Trending
domenica 31 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Medio Oriente

Stretto di Hormuz sotto controllo iraniano: la nuova dottrina navale e il debutto del motoscafo Rajab 27°

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Stretto di Hormuz foto Goran_Tek_En by CC 4.0

L’Iran cambia passo nello Stretto di Hormuz. Il quartier generale Khatam al-Anbia ha ufficializzato che le forze armate del Paese esercitano ora piena autorità sulla gestione del corridoio marittimo.

Le nuove regole di navigazione Da oggi, la gestione del traffico è integrata. Ogni imbarcazione — commerciale o petroliera — ha precisi obblighi:

  • Navigare esclusivamente lungo le rotte designate.
  • Ottenere la preventiva autorizzazione dalla Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC).

Il comando ha avvertito che il mancato rispetto di queste norme comporta gravi rischi per la sicurezza. Inoltre, qualsiasi interferenza da parte di unità militari straniere sarà accolta con una risposta diretta delle Forze Armate iraniane.

La potenza tecnologica: debutta il “Rajab 27°” A supporto di questa nuova dottrina arriva il “Rajab 27°”, il nuovo motoscafo d’assalto della Marina IRGC. Presentato a Teheran, il mezzo è stato progettato per operare in condizioni critiche.

Ecco i dettagli tecnici che definiscono la sua superiorità:

  • Design: Lo scafo a trimarano garantisce stabilità anche con onde alte fino a tre metri.
  • Armamento: Può lanciare due missili da crociera a base marittima.
  • Portata: Il raggio d’azione arriva fino a 700 chilometri.

Questo motoscafo è l’elemento chiave della nuova strategia di difesa marittima iraniana, confermando il continuo sviluppo delle capacità di attacco rapido di Teheran.

https://www.tasnimnews.ir/en/news/2026/05/31/3604448/iran-exercises-full-authority-over-strait-of-hormuz-military-headquarters

https://www.tasnimnews.ir/en/news/2026/05/31/3604530/irgc-navy-unveils-new-assault-speedboat

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl