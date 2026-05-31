ALOISIO (M5S): “GOVERNO BOCCIATO SU LISTE D’ATTESA, DIVARIO NORD-SUD E PNRR

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - A pochi mesi dalla fine della legislatura, il bilancio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia è fallimentare. I dati Agenas descrivono una sanità pubblica al collasso, dove i cittadini più fragili sono privati del diritto costituzionale alla cura. Il Decreto di riordino del 2024 si è rivelato un bluff: nei primi mesi del 2026 si registrano quasi 2 milioni di prestazioni in ritardo, con oltre 688mila esami diagnostici eseguiti fuori tempo massimo. Una prescrizione medica su due non viene presa in carico dal pubblico, costringendo i cittadini a pagare il privato o a rinunciare alle cure.
Inoltre, le disuguaglianze territoriali sono diventate molto critiche: nel Mezzogiorno mancano medici e il rapporto tra personale e popolazione è addirittura la metà rispetto all'Emilia Romagna. È ormai evidente come sotto la gestione di questo centrodestra la sanità territoriale sia del tutto ferma: le Case della comunità a regime sono appena un centinaio su 1.715 previste e gli Ospedali di comunità attivi si contano sulle dita di una mano. È arrivato il momento che il Ministro Schillaci riferisca in Aula: la salute degli italiani non può essere sacrificata.
(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - A pochi mesi dalla fine della legislatura, il bilancio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia è fallimentare. I dati Agenas descrivono una sanità pubblica al collasso, dove i cittadini più fragili sono privati del diritto costituzionale alla cura. Il Decreto di riordino del 2024 si è rivelato un bluff: nei primi mesi del 2026 si registrano quasi 2 milioni di prestazioni in ritardo, con oltre 688mila esami diagnostici eseguiti fuori tempo massimo. Una prescrizione medica su due non viene presa in carico dal pubblico, costringendo i cittadini a pagare il privato o a rinunciare alle cure.