(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - Piacenza, 31 maggio 2026
*Oggetto: **"Punti digitale facile", continua l'attività del servizio
comunale. Quattro punti aperti in città e mille ragazzi coinvolti nelle
scuole su AI, analisi delle fonti e iperconnessione*
Proseguirà fino ad aprile 2027 la seconda parte del progetto "Punti
Digitale Facile", realizzato sul territorio del Comune di Piacenza
nell'ambito delle misure nazionali per l'accrescimento delle competenze
digitali della cittadinanza. Il progetto inizialmente è stato finanziato da
Regione Emilia-Romagna con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), con l'obbiettivo di ridurre il divario digitale e
fornire un supporto concreto ai cittadini nel rafforzamento delle loro
competenze digitali di base. Fino al prossimo anno, l'iniziativa proseguirà
grazie ai fondi comunali.
Dall'identità digitale (SPID, CIE) ai servizi sanitari online, dai
pagamenti elettronici all'utilizzo delle piattaforme istituzionali, fino
all'educazione e sensibilizzazione ad un uso consapevole degli strumenti
digitali. In questi 2 anni di attività gli operatori dei Punti hanno
accompagnato quasi 5.000 cittadini nell'accesso ai servizi digitali, sia
erogando i servizi a sportello che organizzando corsi di formazioni per la
cittadinanza e per gli studenti di alcuni istituti superiori. Un'esperienza
che ha trovato un riscontro positivo nelle scuole: "Per gli studenti
dell'ISII "G. Marconi", dove sono state coinvolte 29 classi del biennio e
16 del triennio per un totale di circa 1.000 alunni, sono stati selezionati
alcuni specifici itinerari in grado di ampliare le loro già importanti
conoscenze informatiche attraverso percorsi più specialistici e funzionali
allo sviluppo delle competenze trasversali, relazionali e comportamentali,
soprattutto in ambienti on-line". Come sottolinea la prof.ssa Milena
Suanno, coordinatrice del percorso formativo e membro della Commissione
Educazione Civica dell'ISII "G. Marconi" di Piacenza, "i percorsi
formativi affrontati, incentrati sulle tematiche dell'iperconnessione,
l'analisi delle fonti, i dark patterns, l'intelligenza artificiale e l'uso
del Cloud per la condivisione, insieme alla modalità laboratoriale dei
corsi, hanno aderito al metodo della scuola del fare, determinando il
potenziamento della capacità di teamwork utile per il futuro professionale
degli studenti".
Con la conclusione della fase finanziata con fondi PNRR e con la cessazione
del contributo di Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto, il
Comune di Piacenza ha scelto di non interrompere il servizio,
riconoscendone il valore pubblico e l'impatto concreto sulla vita dei
cittadini. L'Amministrazione comunale ha quindi deciso di proseguire il
servizio con investimento diretto proprio riaffidando al Consorzio Sol.co.
l'iniziativa. Questa scelta si inscrive pienamente nel Piano Triennale
2026–2028 per la Transizione Digitale del Comune di Piacenza, che individua
nella facilitazione digitale e nell'inclusione uno degli assi strategici
dell'azione comunale.
"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi due anni –
dichiara l'assessore allo Trasformazione digitale, Simone Fornasari -. Il
progetto ha dimostrato concretamente quanto sia importante affiancare i
cittadini nel percorso verso la digitalizzazione, in particolare le
categorie più fragili e chi ha maggiore difficoltà ad accedere
autonomamente ai servizi digitali. I numeri parlano da soli: quasi
cinquemila persone hanno trovato nei Punti digitale facile un riferimento
concreto per orientarsi in una realtà sempre più digitale. Per questo
abbiamo scelto di non interrompere il servizio alla scadenza del
finanziamento regionale, ma di sostenerlo direttamente come Comune.
Continuare a investire sulla cultura digitale dei nostri cittadini non è
solo una scelta strategica, è una responsabilità che sentiamo profondamente
verso la comunità che amministriamo."
Gli orari dei quattro sportelli sono i seguenti: InformaSociale (via
Taverna, 39): lunedì 9.00–13.00 e 15.30–17.30; Sportello Unico AUSL
(piazzale Milano, 2): martedì, mercoledì, venerdì 9.00–13.00 (ad accesso
mercoledì 14.30–17.30 e giovedì 9.00–12.00; Sportello Polifunzionale QUIC
Per prenotare un appuntamento è possibile farlo contattando il servizio