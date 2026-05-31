Piacenza, 31 maggio 2026

*Oggetto: **"Punti digitale facile", continua l'attività del servizio

comunale. Quattro punti aperti in città e mille ragazzi coinvolti nelle

scuole su AI, analisi delle fonti e iperconnessione*

Proseguirà fino ad aprile 2027 la seconda parte del progetto "Punti

Digitale Facile", realizzato sul territorio del Comune di Piacenza

nell'ambito delle misure nazionali per l'accrescimento delle competenze

digitali della cittadinanza. Il progetto inizialmente è stato finanziato da

Regione Emilia-Romagna con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), con l'obbiettivo di ridurre il divario digitale e

fornire un supporto concreto ai cittadini nel rafforzamento delle loro

competenze digitali di base. Fino al prossimo anno, l'iniziativa proseguirà

grazie ai fondi comunali.

Dall'identità digitale (SPID, CIE) ai servizi sanitari online, dai

pagamenti elettronici all'utilizzo delle piattaforme istituzionali, fino

all'educazione e sensibilizzazione ad un uso consapevole degli strumenti

digitali. In questi 2 anni di attività gli operatori dei Punti hanno

accompagnato quasi 5.000 cittadini nell'accesso ai servizi digitali, sia

erogando i servizi a sportello che organizzando corsi di formazioni per la

cittadinanza e per gli studenti di alcuni istituti superiori. Un'esperienza

che ha trovato un riscontro positivo nelle scuole: "Per gli studenti

dell'ISII "G. Marconi", dove sono state coinvolte 29 classi del biennio e

16 del triennio per un totale di circa 1.000 alunni, sono stati selezionati

alcuni specifici itinerari in grado di ampliare le loro già importanti

conoscenze informatiche attraverso percorsi più specialistici e funzionali

allo sviluppo delle competenze trasversali, relazionali e comportamentali,

soprattutto in ambienti on-line". Come sottolinea la prof.ssa Milena

Suanno, coordinatrice del percorso formativo e membro della Commissione

Educazione Civica dell'ISII "G. Marconi" di Piacenza, "i percorsi

formativi affrontati, incentrati sulle tematiche dell'iperconnessione,

l'analisi delle fonti, i dark patterns, l'intelligenza artificiale e l'uso

del Cloud per la condivisione, insieme alla modalità laboratoriale dei

corsi, hanno aderito al metodo della scuola del fare, determinando il

potenziamento della capacità di teamwork utile per il futuro professionale

degli studenti".

Con la conclusione della fase finanziata con fondi PNRR e con la cessazione

del contributo di Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto, il

Comune di Piacenza ha scelto di non interrompere il servizio,

riconoscendone il valore pubblico e l'impatto concreto sulla vita dei

cittadini. L'Amministrazione comunale ha quindi deciso di proseguire il

servizio con investimento diretto proprio riaffidando al Consorzio Sol.co.

l'iniziativa. Questa scelta si inscrive pienamente nel Piano Triennale

2026–2028 per la Transizione Digitale del Comune di Piacenza, che individua

nella facilitazione digitale e nell'inclusione uno degli assi strategici

dell'azione comunale.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi due anni –

dichiara l'assessore allo Trasformazione digitale, Simone Fornasari -. Il

progetto ha dimostrato concretamente quanto sia importante affiancare i

cittadini nel percorso verso la digitalizzazione, in particolare le

categorie più fragili e chi ha maggiore difficoltà ad accedere

autonomamente ai servizi digitali. I numeri parlano da soli: quasi

cinquemila persone hanno trovato nei Punti digitale facile un riferimento

concreto per orientarsi in una realtà sempre più digitale. Per questo

abbiamo scelto di non interrompere il servizio alla scadenza del

finanziamento regionale, ma di sostenerlo direttamente come Comune.

Continuare a investire sulla cultura digitale dei nostri cittadini non è

solo una scelta strategica, è una responsabilità che sentiamo profondamente

verso la comunità che amministriamo."

Gli orari dei quattro sportelli sono i seguenti: InformaSociale (via

Taverna, 39): lunedì 9.00–13.00 e 15.30–17.30; Sportello Unico AUSL

(piazzale Milano, 2): martedì, mercoledì, venerdì 9.00–13.00 (ad accesso

mercoledì 14.30–17.30 e giovedì 9.00–12.00; Sportello Polifunzionale QUIC

Per prenotare un appuntamento è possibile farlo contattando il servizio