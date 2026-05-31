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Politica Interna

MELONI, APPENDINO (M5S): È SERENA? BEL PROBLEMA PERCHÉ IL PAESE NON LO È

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Chiara Appendino (M5S)

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - "Dopo le elezioni a Venezia Meloni è serenissima? È un bel problema, perché il Paese non lo è. La cassa integrazione è esplosa, le imprese chiudono, la produzione industriale crolla, i salari sono fermi al palo, la sanità non funziona: al suo posto io non dormirei la notte." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino intervistata da Piero Chiambretti alla trasmissione "Fin che la barca va" (Rai3)

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