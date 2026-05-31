(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2026 - "Dopo le elezioni a Venezia Meloni è serenissima? È un bel problema, perché il Paese non lo è. La cassa integrazione è esplosa, le imprese chiudono, la produzione industriale crolla, i salari sono fermi al palo, la sanità non funziona: al suo posto io non dormirei la notte." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino intervistata da Piero Chiambretti alla trasmissione "Fin che la barca va" (Rai3)
Trending
- PALIO DI FERRARA 2026: SANTA MARIA IN VADO TORNA A VINCERE IL PALIO DI SAN GIORGIO DOPO 44 ANNI
- Stretto di Hormuz sotto controllo iraniano: la nuova dottrina navale e il debutto del motoscafo Rajab 27°
- L’Iran abbatte un drone MQ-1: la rivendicazione e la sfida ai vertici USA
- MELONI, APPENDINO (M5S): È SERENA? BEL PROBLEMA PERCHÉ IL PAESE NON LO È
- Punti digitale facile”, continua l’attività del servizio comunale. Quattro punti aperti in città e mille ragazzi coinvolti nelle scuole su AI, analisi delle fonti e iperconnessione
- Agenzia nr. 1203 – Di Cuia: “Estraneo ai fatti contestati, totale fiducia nel lavoro dei giudici
- Giornata del sollievo: l’equipe dell’hospice tra gli studenti del liceo scientifico biomedico per parlare delle cure palliative
- LA PRO PATRIA VINCE IL TROFEO ‘DANTE BERRETTI’
- Dichiarazioni del Direttore Generale dell’OMS durante la conferenza stampa sull’epidemia di Ebola a Bundibugyo – 30 maggio 2026
- Polizia di Stato – La Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto per presunto femminicidio
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu