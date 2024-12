(AGENPARL) - Roma, 12 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 dicembre 2024 DIFESA, TUCCI (M5S): MILIARDI IN ARMI MA NIENTE CONTRATTO PER OPERAI FORESTALI CARABINIERI

Maggioranza di governo in confusione vota anche contro se stessa

Roma, 12 dic – “Il governo ha respinto un nostro emendamento alla manovra che chiedeva l’ovvio, ovvero di trasformare in dipendenti pubblici del Ministero della Difesa i circa 1.250 operai al servizio dei Carabinieri forestali assunti con contratto privato per svolgere un servizio pubblico per di più alle dipendenze di un’organizzazione militare. Una doverosa perequazione contrattuale che avrebbe comportato per questi lavoratori un beneficio in termini contributivi, per un costo stimato massimo di due milioni di euro l’anno. Meloni e Crosetto spendono miliardi e miliardi in nuovi armamenti, ma quando si tratta dei lavoratori si voltano sempre dall’altra parte”.

Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, primo firmatario dell’emendamento bocciato dal governo, aggiungendo che “anche l’emendamento di Fratelli d’Italia, copiato dal nostro, ha ricevuto il parere contrario dal governo ed è quindi stato bocciato da una maggioranza ormai in confusione che ha votato contro se stessa”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle