(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

Agli evasori, che sfruttano servizi pubblici per cui non pagano, garantiscono un condono al mese. Ai no vax, che hanno messo a rischio la salute di tutti, annullano anche le multe. Il messaggio è chiaro: se sei onesto vieni punito. Ecco la via italiana di Giorgia Meloni: chi è forte e furbo va avanti e gli altri pagano il conto. Salatissimo.

Lo dichiara tramite Tweet Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente Camera: