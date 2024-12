Premio Angi: consegnato l’Innovation Institutional Award al Magnifico Rettore della Bocconi, Prof. Francesco Billari

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 All’interno della sede del rettorato dell’Università Bocconi, si è tenuto

l’incontro tra il Presidente dell’Angi – Associazione Nazionale Giovani

Innovatori, Gabriele Ferrieri e il Magnifico Rettore, Prof. Francesco

Billari.

L’incontro è stato propizio sia per consegnare in presenza l’Innovation

Institutional Award al Magnifico Rettore Billari (dopo il suo intervento in

remoto lo scorso 4 dicembre alla cerimonia degli Oscar dell’innovazione –

Premio Angi 2024) sia per approfondire le opportunità di collaborazione sul

fronte innovazione, sviluppo e formazione tra il prestigioso ateneo e

l’Angi dei giovani innovatori italiani.

Investire nel talento e nelle competenze rappresentanza un obiettivo

congiunto con cui creare un percorso di valorizzazione sia nei territori

che in collaborazione con il mondo imprese per una crescita dell’ecosistema

paese all’insegna delle eccellenze e del digitale.