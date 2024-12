Al via Natale all’Auditorium 2024

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA

In arrivo il Natale Auditorium

Sabato 7 accensione dell’albero in cavea alle ore 18.00

La magia delle feste in compagnia del Gospel e i protagonisti della musica italiana tra cui: Mannoia, Piovani, Bollani, Bennato, Tosca, Allevi, PFM, Rava

Teatro con Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Arturo Brachetti e la danza de Les Étoiles

Spettacoli per le famiglie e i più piccoli dai 2 ai 5 anni con ImaginArt e con la Compagnia del Globe per i piccoli

OPS! Rassegna di circo contemporaneo

Per la prima volta la Cavea illuminata con un albero di Natale, un videomapping sulle cupole ed una serie di iniziative gratuite aperte a tutti

Due le mostre a ingresso libero: Il colore del silenzio di Carlo Verdone e Contrattempo di Paola Gandolfi

Roma, 4 dicembre 2024 – Fino al 6 gennaio 2025 la Fondazione Musica per Roma trasformerà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone in un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale e in cavea, musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre e un palinsesto di spettacoli gratuiti sotto l’albero di Natale in cavea.

Per la prima volta, infatti, l’Auditorium ospiterà un bellissimo albero di Natale che verrà acceso sabato 7 dicembre alle ore 18.00 con il concerto dell’Amazing Grace Gospel Choir diretto da Timothy Martin. Un’illuminazione ad hoc impreziosirà con suggestivi giochi di luce tutto il porticato. Un videomapping invece decorerà la cupola della Sinopoli e sarà illuminata anche la Villa romana, cuore dell’Auditorium.

“Per tutto il periodo delle feste abbiamo pensato di regalare ai romani e turisti, non solo un palinsesto di musica e spettacoli di grande qualità, ma anche tanti appuntamenti gratuiti pensati per i più piccoli, i veri protagonisti delle Feste. Quello che ci accingiamo a vivere infatti è uno dei momenti più magici dell’anno e la Fondazione Musica per Roma punta con questo programma a ribadire la centralità dell’Auditorium come polo culturale della città, aperto a tutti i pubblici in ogni suo spazio” afferma Raffaele Ranucci, Amministratore Delegato di Fondazione Musica per Roma.

MUSICA SOTTO L’ALBERO DI NATALE

A partire proprio da domenica 8 dicembre e fino al 5 gennaio si susseguiranno sotto l’albero in cavea una serie di iniziative gratuite pensate per le famiglie: si parte con l’esibizione della 7 Hills Gospel Choir (8/12) per proseguire, nelle due domeniche successive, con la Banda Cecilia (15/12), laboratorio di indirizzo bandistico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con il coro Cantamondo e la Jazz Campus Orchestra (29/12), con la Vincent Bohanan & the Sound of Victory e la Parata de li Pifferari a cura di Ambrogio Sparagna (22/12). Ancora il Coro Gospel Amazing Grace (26/12), PFunking Band (27/12), Meachum Clarke & Company (27/12), la Maratona Federcori (4/01), la Parata di Circo ed esecuzioni circensi (5/01) e infine la Banda di Giganti (9/01).

DA NATALE A FINE ANNO IN MUSICA

Alcuni dei protagonisti più importanti della scena musicale italiana, animeranno il Natale all’Auditorium, a partire dall’amatissima Fiorella Mannoia che salirà sul palco della Sala Santa Cecilia per ben due date, il 5 e il 22 dicembre. Il 6 dicembre sarà la volta di Max Gazzè che sorprenderà il pubblico con un insolito progetto sui suoni della tradizione della nostra penisola mentre il giorno seguente tocca a Irene Grandi celebrare il suo trentennale con un concerto evento in cui ripercorrerà la sua lunga storia nel mondo del pop italiano. L’8 dicembre Tributo a Gabriella Ferri, un affettuoso omaggio a questa straordinaria artista in occasione del 20° anniversario dalla scomparsa. Il 9 dicembre torna la Grande Orchestra Avion Travel Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, l’11 il cantautore Lepre, mentre il 13 dicembre l’artista residente Tosca sarà l’interprete di D’Altro Canto – Speciale Natale. Il 20 dicembre, mentre in Sala Petrassi Enrico Rava si esibirà accompagnato dalla ONJGT diretta da Paolo Damiani, nella Sala Sinopoli la cantautrice romana Chiara Civello festeggerà i 10 anni dall’uscita del suo fortunato album Canzoni. Per rimanere in tema di festeggiamenti il 22 dicembre Peppe Barra, in occasione dei suoi 80 anni, proporrà al pubblico uno spettacolo unico e appassionante in cui protagonista sarà come sempre la sua versatilità interpretativa e l’energia travolgente che lo caratterizza. Nei giorni di Natale e Santo Stefano le proposte copriranno tutti i generi per soddisfare tutti i gusti: la sera di Natale si esibirà l’Harlem Gospel Choir mentre il 26, alle 18, doppio appuntamento con l’artista residente Nicola Piovani con “Note a Margine” in Sala Petrassi e Stefano Bollani che torna in Sala Santa Cecilia per una serata unica fra musiche del presente e musiche del passato, un omaggio all’improvvisazione e al divertimento in pieno stile Bollani. Il ricco calendario prosegue il 27 con Edoardo Bennato che proporrà al pubblico romano i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album “Non c’è”. Il 29 dicembre torna a essere protagonista dal vivo Giovanni Allevi con il suo Piano Solo Tour 2024, mentre il 30 è la volta del tributo a Fabrizio De André con la PFM.

IL PROGRAMMA PER CAPODANNO

L’ultimo giorno dell’anno saranno protagonisti Edoardo Leo, Nicola Piovani e The Bronx Gospel Choir con proposte che spaziano dal teatro alla classica fino al gospel. Si inizia quindi l’anno nuovo con la compagnia Imagin.art che presenterà lo spettacolo per bambini A city of shadows, la musica dei New York Voices, l’atteso appuntamento dal vivo di Alice il 3 gennaio con il suo nuovo progetto musicale Master Songs, e ancora Mauro Pagani che il 4 gennaio riproporrà le avvolgenti sonorità, dell’album Crêuza de Mä.

ROMA GOSPEL FESTIVAL

Immancabile il Roma Gospel Festival, tra i più prestigiosi d’Europa, con una selezione delle migliori formazioni provenienti dagli Stati Uniti, a conferma della sua vocazione a celebrare la musica corale nella forma più coinvolgente e partecipativa che si conosca. Ospiti della kermesse dal 21 dicembre al 1 gennaio Vincent Bohanan& Sound of Victory, The Florida Inspirational Singers, Harlem Gospel Choir, Meachum Clarke, Gospel Voices Family, Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, the Bronx Gospel Choir, New York Voices.

TEATRO E DANZA

Ad arricchire la programmazione non manca il teatro che vedrà Alessandro Baricco tornare all’Auditorium il 4 dicembre insieme a quattro musicisti per suonare il suo ultimo libro Abel, Carlo Amleto fenomeno comico in scena il 18 e 19 dicembre, Rocco Papaleo dal 19 al 23 dicembre con lo spettacolo Esercizi di Libertà e poi Arturo Brachetti il 28 con Pierino, il lupo e l’altro. Per gli amanti della danza e del balletto da non perdere Les étoiles, il 4 e 5 gennaio, due serate in compagnia delle stelle del balletto internazionale più acclamate, provenienti dai teatri e dalle compagnie di tutto il mondo.

CIRCO E SPETTACOLI PER BAMBINI

In linea con la tradizione di accoglienza e inclusività che contraddistingue la programmazione di Fondazione Musica per Roma è grande l’attenzione agli eventi pensati per i più piccoli. A partire da OPS! – la rassegna di circo contemporaneo diretta dal SIC, il centro di produzione circense fondato dal Circo El Grito che fra le tante novità di questa terza edizione presenta il Gran Gala Internazionale di Circo Contemporaneo con stelle di fama mondiale e una programmazione complementare al Teatro Vascello dove, tra l’altro, torna in scena l’acclamato Luz de Luna di Fabiana Ruiz Diaz di Circo El Grito. A grande richiesta tornano i tre folli acrobati-musicisti del Teatro Necessario con Clown in libertà, lo spettacolo che ha stupito ed esaltato platee di tutto il mondo e ottenuto i più importanti premi internazionali. Ancora una volta acrobazie e funambolismi, virtuosismi e meraviglie circensi si combinano con il teatro, la danza e la musica dal vivo. Tra gli eventi per i più piccoli anche spettacoli di danza della compagnia Imagin.art – Little Night e A City of Shadow – che offriranno ai bambini esperienze sensoriali e creative. In particolare, Little Night (dal 1 al 6 gennaio) stimola il gioco e la danza nei bambini tra i 2 e i 5 anni, mentre A City of Shadow, pensato per i bambini dai 6 anni, invita il pubblico a partecipare attivamente alla creazione di un’installazione effimera di luci e ombre. E ancora la Compagnia del Globe per i piccoli presenterà Riccardino III, spettacolo adatto ai bambini a partire dai 4 anni, in programma da Santo Stefano fino al 6 gennaio.

MOSTRE

Due le mostre a ingresso della Fondazione Musica per Roma: Il colore del silenzio di Carlo Verdone e Contrattempo di Paola Gandolfi.

Verdone, conosciuto e applaudito in tutta Italia per il suo straordinario talento cinematografico e per la sua capacità di raccontare Roma e la sua vitalità con sensibilità e ironia, svela un lato inedito della sua creatività: quello di fotografo. La mostra dal titolo Il colore del silenzio, realizzata in collaborazione con la Fondazione Elisabetta Sgarbi e la Milanesiana, sarà visitabile dal 12 dicembre al 2 marzo, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per scoprire un nuovo capitolo nella carriera di questo artista poliedrico. Attraverso una selezione di scatti inediti, Verdone esplora temi e prospettive che riflettono il suo sguardo personale, intimo e poetico sul mondo, mostrando al contempo la sua inconfondibile ironia e il profondo legame con la città di Roma.

La mostra di Paola Gandolfi dal titolo Contrattempo si inserisce nel progetto espositivo della Fondazione Musica per Roma “The Female Gaze”, un’iniziativa che negli anni ha dato spazio alle opere di artiste come Alessandra Giovannoni (2017), Elisa Montessori (2018) e Donatella Spaziani (2019). Con il lavoro di Paola Gandolfi, il progetto prosegue mettendo al centro una riflessione potente e viscerale sul femminile: con quattordici grandi tele, molte delle quali inedite, Paola Gandolfi presenta nel Foyer Sinopoli dell’Auditorium una panoramica sulla sua ricerca che mette in primo piano la figura femminile, grande, invadente, che si appropria dello spazio senza scrupoli. I colori sgargianti e pop in realtà denunciano rabbia e conflitto. Le donne ben vestite e con acconciature misurate tradiscono una natura irriducibile e rivendicano il centro della scena.

BEFANA IN FESTA

Per chiudere in bellezza, il 6 gennaio il concerto La Chiarastella, con l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna, porterà in scena le sonorità più autentiche della tradizione natalizia in Sala Sinopoli e nella Cavea che, per l’occasione, si trasformerà in una vera e propria piazza, il nuovo punto di ritrovo per la città di Roma.

FRECCIAROSSA IL TRENO UFFICIALE DEL NATALE AUDITORIUM

Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), è Treno Ufficiale del Natale all’Auditorium. Con oltre 270 collegamenti e 14 corse bus al giorno, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia, confermando la propria capillarità sul territorio nazionale. Con il supporto a questa e ad altre iniziative, Frecciarossa ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. È, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.

