Scuola Pile I Maggio, Biondi: “Responsabilità e prontezza da parte degli operatori coinvolti”

“Voglio esprimere la mia vicinanza alla comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Giuseppe Mazzini, alla dirigente Monia Lai con cui ci siamo confrontati in queste ore e, in particolare, al personale docente e non docente della scuola di Pile I Maggio, oltre che ai familiari dei bambini, per lo spiacevole episodio avvenuto oggi. La prontezza con cui si è reagito e l’intervento di due genitori, poliziotti liberi dal servizio, è il segno di come la nostra comunità sappia proteggere e tutelare con responsabilità. Ringrazio, al contempo, le volanti della Questura, tempestivamente intervenute sul posto, che hanno contribuito a gestire la situazione senza alcuna conseguenza per nessuno”.

Così il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, dopo che durante l’uscita delle classi un individuo visibilmente disorientato si è introdotto nell’atrio della scuola Pile I Maggio.