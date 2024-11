(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

segnaliamo la pubblicazione sul blog della BCE di un post a firma di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, dal titolo “L’euro digitale: quali vantaggi per gli utenti?”.

