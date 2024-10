Dal 17 ottobre al via il primo “Sportello per l’Abitare” di Monza – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Dal 17 ottobre al via il primo “Sportello per l’Abitare” di Monza

Metterà in contatto proprietari di casa e potenziali locatari

a LibertHUB informazioni sul canone concordato

Monza, 15 ottobre 2024. Sarà attivo da giovedì 17 ottobre a Monza, in collaborazione con il Consorzio Comunità Brianza, lo Sportello per l’Abitare, che permetterà a potenziali locatari e proprietari d’immobili d’informarsi sullo strumento del canone concordato e che metterà le due categorie in contatto, così da agevolare i proprietari e al contempo garantire a un maggior numero di persone l’accesso alla casa.