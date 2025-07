Urbanistica, Emanuela Mari (FDI): “Con la nuova legge, nel Lazio abitare è più semplice”

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 “I cittadini nel Lazio da oggi vivono in una Regione in cui abitare è più

semplice, privilegiando la riqualificazione dell’esistente rispetto al

consumo di nuovo suolo”. Così il consigliere regionale di Fratelli

d’Italia, Emanuela Mari, commenta l’approvazione della legge 171 da parte

del Consiglio regionale.

“Al termine di un lungo percorso culminato nella seduta fiume conclusasi

all’alba di questa mattina, abbiamo dotato il territorio di uno

straordinario strumento di semplificazione. Le premialità introdotte per la

rigenerazione urbana, dai bonus volumetrici per demolizione e ricostruzione

al recupero dei sottotetti e al riuso intelligente degli spazi,

seminterrati compresi, rappresentano una risposta alla domanda dei

cittadini e un argine a nuove speculazioni. Le implicazioni per privati

cittadini, ma anche per professionisti ed imprese sono davvero molte, tutte

mirate alla riqualificazione. Particolarmente significative le misure per

lo snellimento delle procedure amministrative per gli insediamenti

produttivi e per garantire autonomia decisionale dei comuni nella

pianificazione del territorio. Gli uffici sono a disposizione per chiarire

i termini di questo cambiamento epocale e garantire a tutti di sfruttarne

fino in fondo l’opportunità”, conclude Emanuela Mari.

Ufficio stampa

*Emanuela Mari*

Consigliere regionale del Lazio

Presidente della Commissione consiliare

Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli

sito internet: http://www.emanuelamari.com