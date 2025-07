(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Nota Farnesina – Il Vice Ministro Cirielli riceve il Vice Ministro degli Affari Esteri del Regno dell’Arabia Saudita, Waleed Al-Khereiji

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha ricevuto oggi alla Farnesina l’omologo saudita, Waleed Al-Khereiji. L’incontro si è concentrato sulle relazioni bilaterali e sui principali temi connessi alla stabilità del quadrante mediorientale.

Il Vice Ministro Cirielli ha fatto stato del rafforzamento del partenariato tra Italia e Arabia Saudita, non solo sul fronte politico ma anche economico, a seguito della visita del Presidente del Consiglio Meloni nel Regno lo scorso gennaio, in cui è stata adottata una Dichiarazione congiunta sull’Istituzione di un Consiglio di Partenariato Strategico e firmate 30 intese bilaterali. Nel rappresentare gli interessi italiani nei settori di energia, connettività e dell’industria della difesa, il Vice Ministro Cirielli ha sottolineato come vi sia ancora ulteriore margine di rafforzamento nelle relazioni economiche tra la due Nazioni.

Su Gaza, è stato riaffermato il sostegno ai processi di mediazione in corso ed è stata sottolineata l’importanza di un accordo sul cessate-il-fuoco e sulla liberazione degli ostaggi. Con la soluzione a due Stati come orizzonte di riferimento, il Vice Ministro si è confrontato con l’omologo in termini positivi sulla ri-calendarizzazione dell’omonima Conferenza, prevista a New York per il 28-29 luglio.

Centrali anche i dossier legati a Iran, Siria, Yemen, Libano e Libia, riguardo ai quali i due Vice Ministri hanno discusso della necessità di continuare a sostenere i diversi processi di stabilizzazione politica e di rilancio socio-economico in atto nella regione.