(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Agricoltura italiana, Cicala in sintonia con il ministro Lollobrigida

“Massimo sostegno al ministro Francesco Lollobrigida che con impegno e determinazione sta difendendo in Europa i diritti dell’agricoltura italiana e dei nostri produttori. L’attuale proposta della Commissione Europea, purtroppo, non è all’altezza delle reali esigenze del comparto agricolo e rischia di penalizzare territori come la Basilicata, dove l’agricoltura rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia e della coesione sociale”.

Così Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, interviene in merito alla proposta di bilancio europeo presentata dalla Commissione UE.

“Non possiamo che constatare con preoccupazione – continua l’assessore – come, nonostante l’ottimo lavoro del Ministro Lollobrigida, l’Europa continui a seguire modelli distanti dalla realtà dei nostri territori, incapaci di rispondere alle sfide concrete della nostra agricoltura, dalla competitività ai problemi legati alla gestione della fauna selvatica, fino alla necessità di difendere le nostre filiere dai rischi derivanti dalla liberalizzazione commerciale”.