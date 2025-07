(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 EX Ilva. Bonelli: AIA governo è licenza di Stato ad inquinare.

Il governo Meloni ha approvato un’AIA per Ilva che è una vergogna una vera

e propria licenza di Stato ad inquinare e far ammalare permettendo che

l’Italia sia trattata come un Paese colonizzato, dove le regole a tutela

della salute e dell’ambiente possono essere calpestate per attrarre

investitori stranieri.”

“ L’AIA viene approvata nel giorno in cui la mediatrice UE apre un’indagine

sull’inazione nella non applicazione della direttiva UE sulle emissioni

inquinanti industriali .”

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo

Bonelli, che prosegue:

“La proposta di Aia che il governo Meloni ha approvato, prevede l’uso del

carbone per altri dodici anni, senza applicare la direttiva europea sulle

emissioni industriali inquinanti. È questo che il governo chiama

‘siderurgia green’? Un insulto all’intelligenza, alla dignità e alla salute

della comunità tarantina. La valutazione d’impatto sanitario di cui parla

il ministro è stata sottostimata per stessa ammissione dell’Istituto

superiore di sanità.”

“Il punto è che il governo Meloni, come quelli che lo hanno preceduto, ha

creato a Taranto un disastro sociale, economico e ambientale, incapace di

immaginare una vera riconversione industriale. In Europa ci sono esempi

virtuosi come la Ruhr in Germania o Bilbao in Spagna, dove si è usciti da