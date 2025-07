(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Sport, Nevi: “Soddisfatto per ok a emendamento FI, a mia prima firma, su no pagamento retroattivo Imu impianti”

Sono molto soddisfatto per l’approvazione, in Commissione Finanze della Camera, dell’emendamento a mia prima firma, grazie al quale non graverà più sulle associazioni e società sportive il rischio del pagamento retroattivo dell’Imu sugli impianti gestiti. Lo sport è uno strumento importantissimo non solo per la salute dei cittadini ma per la crescita dei nostri giovani. Tutelare le associazioni sportive dilettantistiche, che offrono e garantiscono la possibilità di svolgere attività sportive a tutti, e’ un dovere sul quale continueremo ad impegnarci”.

Così in una nota Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia.

