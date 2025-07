PARCHEGGIO IN AREA PORTUALE, OGGI ACCORDO CON ADSP – COMUNE DI ANCONA UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Ancona, 17 luglio 2025

PARCHEGGIO IN AREA PORTUALE: ACCORDO COMUNE-AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Si è svolto nel pomeriggio a Palazzo del Popolo un incontro tra il Sindaco Daniele Silvetti, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo e il delegato del Comune di Ancona all’interno del Comitato di gestione dell’Adsp Giacomo Bugaro.

I vertici del Comune e dell’Autorità Portuale hanno raggiunto un accordo istituzionale per redigere un progetto condiviso per la realizzazione di un’area di sosta in una parte della zona attualmente occupata da binari dismessi da tempo.

Nello specifico, una parte della zona sarà destinata all’area di sosta, che sarà fruibile anche dalla portualità, mentre la restante parte interesserà la stazione marittima ferroviaria così come prevista nel piano portuale.

Sarà quindi dato mandato agli uffici tecnici di strutturare un tavolo di confronto e di coprogettazione e sarà presentata richiesta alla Regione Marche di procedere con il nulla osta nei confronti di RFI per la rimozione dei binari.