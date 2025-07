(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Roma, Meleo-Festa (M5S): “Fumata nera per Consulta residenti del Mun. I, maggioranza non aveva letto gli emendamenti”

“Consulta delle/dei residenti, ancora fumata nera. Oggi in Consiglio del Municipio I si doveva discutere l’istituzione della Consulta delle/dei residenti, un atto fortemente voluto dal M5S fin dalla sua protocollazione, in accordo coi residenti, a settembre 2024. Ma la maggioranza ha chiesto di rimandare la discussione: non aveva letto i nostri dieci emendamenti al Regolamento, protocollati lo scorso 10 luglio. Così, per una mancanza di studio da parte della maggioranza, si continua a privare il Primo Municipio di uno strumento di partecipazione che i cittadini chiedono da decenni e che, anche dopo l’iniziativa del M5S, è ancora in attesa di approvazione da quasi dieci mesi. Auspichiamo che al prossimo Consiglio la maggioranza si presenti più preparata”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Campidoglio, e Federica Festa, capogruppo M5S in Municipio I.