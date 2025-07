COMUNICATO STAMPA – INCENDIO ALLA ILCAM, NOTA DI CAA

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Trieste, 17 luglio 2025 – Confindustria Alto Adriatico rileva ancora una volta quanto sia stata determinante, per limitare gli effetti dell’incendio, la squadra di emergenza aziendale che ha svolto alcune operazioni rivelatesi cruciali nel contenimento dell’emergenza e in attesa dell’arrivo dei soccorsi esterni.

Tutto ciò non è casuale ma è il frutto una attività organizzativa e di prevenzione che prevede addestramento e formazione specifica e una pianificazione di procedure interne in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio e primo soccorso.

ILCAM, come moltissime nostre aziende, ha investito in questi anni nella formazione del capitale umano anche sui temi della salute e sicurezza considerando tali sforzi non solamente obblighi di legge, ma investimenti strategici.

Confindustria Alto Adriatico confida in una pronta guarigione dei Lavoratori che hanno avuto lievi conseguenze dall’evento, alcuni di essi sono stati già dimessi.

Pierluigi Zamò ha ringraziato i soccorritori – il Personale medico giunto via terra e con l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e i Carabinieri – per la rapidità e la professionalità con cui hanno agito nel sito aziendale.

Massimo Boni