Roma, 17 Luglio 2025

Thu 17 July 2025 Venerdì 18 a Lucca la seconda tappa del monitoraggio del Priim

I lavori a partire dalle 9 in Palazzo Ducale. E’ dedicata allo sviluppo

della costa toscana. Le conclusioni sono affidate all’assessore Baccelli

giovedì 17 luglio 2025

Il secondo evento dedicato al monitoraggio del Priim, cioè il Piano

regionale integrato infrastrutture e mobilità, è in programma a Lucca

domani, venerdì 18 luglio, a partire dalle 9.00 e fino alle 13.00, nella

Sala Ademollo di Palazzo Ducale, con ingresso dal Cortile Carrara 1.

E’ dedicato allo sviluppo della mobilità sostenibile, con una

presentazione dei principali interventi infrastrutturali che interessano la

lucchesia, con focus specifici su progetti ed interventi in corso a cui

seguirà un dibattito con enti, istituzioni, aziende ed associazioni del

settore.

Dopo i saluti istituzionali, via ai lavori con le comunicazioni di Enrico

Becattini, direttore della Direzione mobilità, infrastrutture e trasporto

pubblico locale della Regione Toscana su “Mobilità ed infrastrutture

sostenibili in Lucchesia”, Natalia Giannelli, direttore Direzione

regionale Toscana Trenitalia su “I servizi ferroviari in Toscana”, di

Massimo Lucchesi, segretario generale – Autorità Portuale Regionale su

“Interventi dell’Autorità Portuale a Viareggio”, di Marianna

Bigiarini, responsabile settore Infrastrutture per la mobilità sostenibile

della Regione Toscana, su “La ciclovia Puccini e le ciclovie

regionali”.

Al dibattito prenderanno parte Lorenzo Cecchi, responsabile mobilita

sostenibile di Legambiente Toscana, Alberto Paggetti, coordinatore FIAB

Toscana, Marecello Pierucci, presidente Provincia di Lucca, Raffaella

Mariani, presidente Unione Comuni Garfagnana e sindaca San Romano in

Garfagnana, Paolo Michelini, presidente Unione Comuni Media Valle del

Serchio e Sindaco di Bagni di Lucca e Andrea Antonucci, presidente IV

Commissione – Parlamento Regionale Studenti della Toscana.

Le conclusioni saranno a cura dell’assessore regionale a mobilità e

trasporti, Stefano Baccelli.