Export Basilicata e Sud: Cestari: monito per imprese lucane e del Sud ad affinare la propria strategia di internazionalizzazione

affinare la propria strategia di internazionalizzazione

“I risultati che l’Istat ci consegna sull’export nel secondo trimestre

2024, pressoché stazionario per le ripartizioni del Nord, in crescita per

il Centro e in calo per il Sud e Isole, con la Basilicata che risente della

quasi esclusiva esportazione all’estero di auto, sono un ulteriore monito

specie per le imprese lucane e del Sud ad affinare la propria strategia di

internazionalizzazione. Sui mercati esteri non basta esserci ma è sempre

più importante (e per nulla scontato) “come” esserci”. Così Alfredo Carmine

Cestari, presidente Camera ItalAfrica che aggiunge: “la cooperazione

internazionale e l’export estero, in particolare verso i Paesi dell’Africa

centrale, sono strumenti efficaci per accelerare la spesa del Pnrr, che

rappresenta oggi la priorità da affrontare per il nostro Paese. Il nostro

progetto “Sud Polo Magnetico”, in tal senso, è un aiuto al Governo e alle

imprese meridionali”. “I risultati degli interventi finanziati sinora dal

Pnrr – a parere di Cestari – sono incoraggianti a raccogliere la doppia

sfida internazionalizzazione-innovazione: quattromila le imprese che

beneficeranno di questa nuova iniziativa, che presterà un’attenzione

speciale sia alle progettualità che perverranno da aziende del Mezzogiorno,

sia a quelle che avranno come protagonisti l’imprenditorialità femminile e

quella giovanile. Molto positiva la risposta delle imprese del Sud che

hanno inviato domande di finanziamento pari a circa 500 milioni di euro,

superiori quindi alla “riserva” di 480 milioni loro dedicata. E’ solo la

riprova che – dice Cestari – dal Sud c’è una forte volontà imprenditoriale

di arrivare ai mercati esteri. La Camera ItalAfrica sta svolgendo un’azione

di informazione e assistenza tecnica alle imprese per cogliere questa

opportunità e per allargare le potenzialità di scambi commerciali specie

dal Sud dell’Italia. In tutto questo c’è il ruolo importante che può

svolgere la Zes unica per tutto il Sud. In proposito, fa bene il

Governatore Bardi a rivendicare dal Governo la stessa percentuale di

incentivi concessi per investimenti in altre regioni. Come ItalAfrica

insistiamo: la Zes va inserita nella strategia del Piano Mattei, che

abbiamo sostenuto dal primo momento perché rappresenta quel modello

virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e nazioni

africane che come Camera ItalAfrica stiamo sperimentando con buoni

risultati da qualche anno e che nelle Zes trova ulteriori strumenti

efficaci di cooperazione economica e di intensificazione import-export. E

proprio perché i costi energetici per vincere la sfida della competitività

per le imprese del Sud sono un fattore determinante, il Gruppo Cestari in

prosecuzione dell’attività riferita al Progetto Sud Polo Magnetico sta

lavorando nel campo “Protocolli energetici” per ridurre il costo

dell’energia per le imprese operanti nelle Zes, attraverso la consulenza e

l’assistenza tecnica per il sostegno finanziario agli investimenti, sia in

maniera indiretta, attraverso azioni volte al potenziamento delle

infrastrutture materiali ed immateriali. Un’attività che si svolge in forma

sinergica per offrire pari opportunità alle imprese che investiranno e

quindi si localizzeranno al Sud”.