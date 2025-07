(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

PNRR: VIETRI (FDI), GOVERNO MELONI REALIZZA QUELLO CHE CONTE DICEVA IMPOSSIBILE

“Sarebbe opportuno che l’onorevole Conte si prendesse un momento per rileggere attentamente il Piano di cui oggi si vanta. Forse ha dimenticato, o finge di dimenticare, che l’Unione Europea non elargisce fondi in modo automatico. Al contrario, come stabilito dallo stesso PNRR, le risorse vengono erogate solo al raggiungimento di precisi obiettivi, le cosiddette milestone e target.

È proprio in base a questo principio che è stata liquidata la settima rata: perché l’Italia ha dimostrato di aver centrato tutti gli obiettivi richiesti. Comprendiamo il fastidio di vedere un governo di centrodestra ottenere risultati concreti che il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato impossibili. Ma, più che polemizzare, l’onorevole Conte farebbe bene ad attrezzarsi con una buona crema contro le ustioni da rosicamento. Non solo la settima rata è stata incassata con successo, ma l’Italia ha già formalmente richiesto a Bruxelles la liquidazione dell’ottava, avendo completato anche i 40 obiettivi previsti per essa. ‘Spiace’ per chi tifava contro, ma l’Italia va avanti”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, capogruppo in Commissione Affari Sociali e consigliere politico del Ministro Foti

