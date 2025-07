Caccia, vergognoso attacco agli uccelli migratori. Emendamento al progetto di legge cancella il divieto di caccia agli uccelli migratori sui valichi montani

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 **CACCIA: ENNESIMO VERGOGNOSO ATTACCO AGLI UCCELLI MIGRATORI**

**Emendamento al progetto di legge per la promozione della montagna cancella il divieto di caccia agli uccelli migratori sui valichi montani. Un altro regalo ai cacciatori**

Gli Onorevoli Bruzzone, Cerreto, Nevi, Davide Bergamini, Caretta hanno presentato un emendamento al progetto di legge governativo “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” con il quale vogliono cancellare il divieto di caccia, per un raggio di mille metri attualmente previsto dalla legge vigente, sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Un emendamento quasi identico a quanto previsto dal DDL 1552 depositato in Senato che stravolge la legge per la protezione della fauna con ulteriori e gravi concessioni ai cacciatori.

Con questo emendamento si aggira il divieto attraverso un trucchetto, prevedendo su alcuni valichi montani l’istituzione delle ZPS (“zone di protezione speciale”) e la conseguente regolamentazione della caccia ai sensi del DM sulle misure di conservazioni minime che però prevede il divieto di caccia solo prima del 1 ottobre mentre è noto che la migrazione dei passeriformi, soprattutto dei turdidi, avviene fra ottobre e novembre. Insomma una vera e propria presa in giro.

Inoltre i valichi interessati dall’emendamento sono solo quelli oltre i mille metri di altitudine. Ad esempio in Lombardia, dove il TAR ha stabilito che sono 475 i valichi in cui disporre il divieto di caccia, circa 110 di questi sono sotto i mille metri di altitudine. E con questo emendamento sarebbero esclusi da qualsiasi protezione come altri centinaia in tutta Italia.

La solita giustificazione di questo emendamento portata avanti dai promotori è quella di regolare la presenza faunistica ed evitare i danni in agricoltura, ma questa è una vera e propria mistificazione, l’unico intento è quello di poter permettere ai cacciatori di sparare a quanti più uccelli migratori è possibile nelle aree più sensibili per il loro passaggio.

Chiediamo che questo vergognoso emendamento, che per ora è accantonato, sia definitivamente stralciato dalla proposta di legge. Basta regalare il patrimonio di tutti a chi lo vuole fucilare.

1° luglio 2025

INVIATO PER CONTO DELLE ASSOCIAZIONI DA:

**Ufficio stampa Lipu-BirdLife Italia**

=======================================

Lipu Odv – Via Pasubio 3/Bis – 43122 Parma

Hai ricevuto questa email perché sei iscritto/a alla nostra newsletter.

[Annulla iscrizione](https://f5i0t.r.sp1-brevo.net/mk/un/v2/sh/SMJz09a0vkbXqsfNIs20Rnq66MtU/Wr61SsI2UkEK)