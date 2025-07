AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 2 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

PRESIDENTE

📌 19.15 Sala del Cavaliere. Incontro con il Presidente della Repubblica dell’Ecuador, Daniel Noboa Azìn.

AULA

📌 Ore 9.30 e 16.15

Decreto Eventi alluvionali

Ddl promozione delle zone montane

Mozioni Dazi Usa

Pdl Modifica codice privacy e istituzione Giornata nazionale delle persone scomparse

📌15 Question time con i ministri Giuli e Schillaci

COMMISSIONI

📌8.15_Federalismo fiscale_ Audizione di Alberto Zanardi, Università degli studi di Bologna, e di Giovanni Barretta, economista

📌8.30_Rischio idrogeologico_ Audizione di Fabio Florindo, Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

📌8.45_InsularitàAudizione, in videoconferenza, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano 📌13.45 Attività produttive_Audizioni sul patto per l’industria pulita

📌14.30_Lavoro_ Audizione di rappresentanti di ANPIT sul sostegno ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione

📌14.30_Politiche Ue_Audizioni su controlli tecnici dei veicoli a motore

📌15_Esteri_ Audizione dell’Ambasciatore di Svezia presso il Consiglio Artico, Axel Wernhoff

📌15.10_Politiche Ue_Audizioni sull’uso sostenibile della biodiversità marina (15.10 Società italiana di biologia marina; 15.20 Blue Conservancy; 15.30 Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del CNR

📌15.35_Attività produttive_ Audizione sul settore tessile di Federdistribuzione

EVENTI

📌11 Sala del Refettorio. “Splendor lucis. Angeli della girandola di Castel Sant’Angelo”. Messaggio del vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌11 Sala della Regina. “Previdenza e strategie di investimenti nel venture capital’’. Partecipa il questore Trancassini. Diretta webtv

📌15 Aula dei Gruppi parlamentari. “Legge per il made in Italy e opportunità per i giovani imprenditori”.

📌15.20 Sala della Regina. “Salute e intelligenza artificiale: possibili prospettive per i giovani”.

📌17 Sala del Refettorio. “Omaggio ad Amedeo Amodio”. Proiezione del docufilm “II segno in movimento” di Antonella Giovampietro. Partecipa il vicepresidente Rampelli. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Scelta popolare. Alessandro Sorte

📌11.30 Presentazione rivista. Ettore Rosato.

📌14.30 Attualità politica. Laura Ravetto

📌16 Quale futuro per gli enti locali? Dal collasso della finanza locale alle proposte di rilancio dei Comuni. Nadia Romeo

📌17.30 Narnia Festival. Fabio Rampelli