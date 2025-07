(ACON) IMPRESE. HONSELL (OPEN): OCCASIONE MANCATA PER RESPONSABILIT SOCIALE

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

sulla proposta di legge sull’adozione e mantenimento delle

certificazioni per le imprese, della consigliera di Maggioranza

Buna, perch? rappresenta un’occasione mancata. Non viene data la

giusta centralit? alle certificazioni che davvero farebbero la

differenza, come quelle legate alla responsabilit? sociale

d’impresa o alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Senza questo

tipo di impostazione, la norma si riduce ad un generico

intervento contributivo che non incide realmente sul

miglioramento del sistema produttivo”. Cos? in una nota Furio

Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg.

“Avevo inizialmente guardato con favore alla legge – aggiunge

Honsell – anche perch? da tempo mi batto per un sistema di

incentivi che premi imprese virtuose dal punto di vista

ambientale, della parit? di genere e della tutela dei lavoratori.

Tuttavia, la versione approvata non recepisce queste priorit?”.

