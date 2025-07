(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

Cultura. Russo (FdI): a sinistra non va giù non poter disporre fondi a piacimento

“Non va proprio giù alla sinistra di non poter più disporre dei fondi della cultura a proprio piacimento, come strumento di propaganda politica, anziché di sostegno al sistema culturale. Quella stessa sinistra muta di fronte allo scandalo dei finanziamenti fantasma scoperti dal ministero per produzioni cinematografiche mai realizzate, approfittando delle casse pubbliche per fregare lo Stato, la cultura e i cittadini italiani, ora accuserebbe il ministro Giuli di penalizzare i teatri, con la revisione dei parametri di qualità artistica, che normano i contributi.

L’abitudine ad avere sempre la stessa parte politica a valutare i progetti, e che fossero sempre gli stessi a beneficiarne, è cosa difficile da estirpare. Non va giù che sia il merito – di qualsiasi parte politica o, meglio, senza una parte politica- a farla da padrone. Non va giù che a croniche distorsioni in favore di realtà ideologizzate, il Governo Meloni anteponga il sistema culturale e il merito. E non sorprende perció la reazione scomposta del Presidente dell’ER De Pascale, in merito ai nuovi criteri deliberati dal ministro Giuli. Centrali nella valutazione qualitativa da parte della Commissione multidisciplinare, come normati dall’art. 44 del D.M. 463/2024 divengono la “particolare rilevanza nazionale e internazionale dei festival proposti, la diffusione della cultura teatrale, musicale, coreutica e circense, l’integrazione delle stesse con il patrimonio culturale, la promozione del turismo, dell’identità e della varietà culturale nazionale, ecc”. Tutti criteri che riteniamo essere di buon senso. Non sarànno più esaudite le pretese dei soliti amici, mai più i potentati dei teatri storici, mai più le truffe a danno dei cittadini e dello Stato, a discapito della cultura: e la buona notizia è che finalmente e’ arrivato qualcuno che legge i programmi”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.

Dario Caselli