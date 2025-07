(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 FOTOVOLTAICO NEL COLLE SANT’IGNAZIO. TODDE: “NON PERMETTEREMO SPECULAZIONI ENERGETICHE”

Cagliari, 1º luglio 2025

“Il bando pubblicato lo scorso 5 giugno dall’Agenzia Difesa Servizi per la concessione di 37 ettari sul colle di Sant’Ignazio a Cagliari, destinati alla realizzazione di un mega impianto fotovoltaico, è un atto inaccettabile”. Lo afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde, in merito all’intenzione di realizzare un parco fotovoltaico in uno dei luoghi iconici di Cagliari.

“Parliamo di un bene demaniale militare in disuso, oggetto dell’accordo Stato Regione del 2008”, sottolinea Todde, “un’area di altissimo pregio paesaggistico e storico, inserita nel Piano Urbanistico Comunale come zona di conservazione ambientale e già destinata a un recupero di tipo sociale e culturale.

Un luogo che i cagliaritani conoscono e vivono ogni giorno: per passeggiare, fare sport, ammirare il tramonto da uno dei promontori più belli della città”.

Il monito della presidente è chiaro: “Deve essere restituito ai sardi, come prescrive il nostro Statuto all’articolo 14”.

L’intenzione del Governo è invece di metterlo a bando per realizzare un impianto industriale, “senza alcun confronto con la Regione o con il Comune di Cagliari”, evidenzia la presidente, “una decisione calata dall’alto che calpesta i diritti delle comunità e la programmazione territoriale sarda”.

“Noi non lo permetteremo. Ci opporremo in tutte le sedi giuridiche e politiche, nell’esclusivo interesse della Sardegna”, conclude la presidente della Regione.

Ufficio Stampa Regione Sardegna