(ACON) IMPRESE/4. PDL 49, OK QUASI UNANIME A CERTIFICAZIONI. ASTENUTO HONSELL

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 (ACON) Trieste, 1 lug – L’Aula ha approvato a maggioranza, con

il solo voto di astensione di Furio Honsell (Open Sinistra Fvg),

la proposta di legge 49 della consigliera della Lega, Lucia Buna,

inerente le misure per la competitivit? delle imprese attraverso

l’adozione e il mantenimento di certificazioni. La pdl mira a

sostenere e supportare le imprese nel mantenimento e

nell’acquisizione di nuove certificazioni, sinonimo di standard

di qualit? e conformit?, con un finanziamento regionale pari a

637.500 euro per l’anno 2025.

Diversi gli emendamenti portati in Aula proprio dalla leghista,

tra cui una modifica che prevede che per le imprese gi? in

possesso delle certificazioni, ottenute non oltre i dodici mesi

precedenti alla data di presentazione della domanda, valgano i

procedimenti a bando o a graduatoria rispetto alla regola

generale della procedura a sportello. Sono state, inoltre,

illustrate alcune modifiche tecniche al testo originario al fine

di evitare dubbi interpretativi.

Approvato anche un emendamento trasversale che porta le firme di

Serena Pellegrino (Avs) e di Buna che specifica le azioni di

intervento in campo sociale e ambientale della proposta di legge;

via libera anche alla proposta di Honsell che “puntualizza che le

certificazioni e le diagnosi energetiche possono contribuire alla

promozione dell’innovazione tecnologica, alla transizione

ecologica, alla sicurezza sul lavoro e alla parit? di genere”.

Dai banchi dell’Opposizione ? arrivato anche un ordine del giorno

di Massimiliano Pozzo (Pd), poi approvato, per il coinvolgimento

dei Cata e dei Cat Fvg per le funzioni amministrative inerenti la

concessione dei contributi.

Honsell ha spiegato che “pur apprezzando la norma, molte delle

proposte migliorative presentate non sono state accolte: non

viene data la giusta centralit? alle certificazioni che davvero

farebbero la differenza, come quelle legate alla responsabilit?

sociale d’impresa o alla sicurezza nei luoghi di lavoro”, motivo

per il quale ha espresso voto di astensione.

Secondo Serena Pellegrino (Avs) la proposta di legge “? un buon