(ACON) IMPRESE. PELLEGRINO (AVS): OPPORTUNIT PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(ACON) Trieste, 1 lug – "Il provvedimento legislativo dibattuto

oggi in Consiglio regionale ha trovato da subito il mio interesse

tanto da averlo sottoscritto, in quanto ? andato nella giusta

direzione, ovvero accompagnare le aziende della nostra regione in

un processo di crescita garantendo il rispetto dei diritti della

sicurezza sui posti lavoro, della sostenibilit? ambientale e

sociale sostenendo quelle piccole e medie imprese sotto i 50

dipendenti di dotarsi di certificazioni di qualit?”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi Sinistra a margine della discussione della pdl 49

‘Misure per la competitivit? delle imprese attraverso l’adozione

e il mantenimento di certificazioni’.

“Non bastano le buone pratiche – prosegue Pellegrino -, c’? la

necessit? di certificazioni costanti e di varia natura che

necessitano di seguire delle procedure particolarmente complesse,

che hanno oneri importanti e che richiedono personale formato.

Sicurezza sul lavoro, parit? di genere, crisi ambientale e

climatica sono temi chiave da affrontare in modo concreto se

vogliamo una societ? pi? giusta”.

“Voglio ricordare – prosegue la vicepresidente del Gruppo Misto –

che per ottenere queste certificazioni ? necessario seguire delle

procedure particolarmente complesse e che il contributo nazionale

concesso alle aziende che vogliono procedere con la

certificazione risulta particolarmente residuale. Con questa

norma si ? voluto compensare procedendo con un sostegno dato

direttamente a tutte quelle aziende che vogliono crescere secondo

i criteri Esg (Environmental, social e governance): ? quindi un

investimento che rende il nostro tessuto produttivo oltre che pi?

appetibile anche pi? moderno”.

“Un appunto particolare alla certificazione di genere (che non ?

obbligatoria) che oltre ad offrire alle aziende numerosi

vantaggi, tra cui sgravi fiscali, premialit? nei bandi di gara e

un miglioramento dell’immagine aziendale, mira a promuovere

l’uguaglianza di genere, riducendo il divario retributivo,

migliorando le condizioni lavorative e aumentando le opportunit?

di carriera per le donne”, conclude la nota.

