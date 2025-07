(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 Metro C. Mennuni (FdI): Bene progettazioni, ora Campidoglio gestisca al meglio cantierizzazioni

“Sono lieta che Roma Metropolitane, Committente della Linea C per conto di Roma Capitale, abbia dato il via libera all’avvio della progettazione esecutiva della ulteriore tratta, con le stazioni Clodio/Mazzini, Ottaviano, San Pietro e Chiesa Nuova. Si avvia poi alle fasi finali la progettazione definitiva del prolungamento T1 che porterà il capolinea della Linea C a Farnesina passando per l’Auditorium. Il Governo Meloni ha finanziato tale fondamentale opera perché Roma deve essere dotata di una infrastruttura trasportistica fondamentale e di collegamento tra il sud e il nord della capitale. Auspico che il Campidoglio gestisca l’organizzazione dei lavori con cantierizzazioni a micro fasi tali da garantire al meglio la viabilità nelle aree direttamente interessate ed in quelle circostanti”.

Lo dichiara Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d’Italia.

