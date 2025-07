(ACON) IMPRESE/5. APPROVATA LA PDL 49: COSA CAMBIA PER LE PMI DEL FVG

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 (ACON) Trieste, 1 lug – Con l’approvazione della proposta di

legge 49, di iniziativa della consigliera Lucia Buna della Lega,

vengono stabilite misure per agevolare la certificazione delle

aziende, specie quelle di piccole e medie dimensioni. Ecco le

principali novit? introdotte dalla norma.

LE FINALIT?. La legge sostiene iniziative per ottenere e

mantenere, da parte delle piccole e medie imprese, certificazioni

dei sistemi di organizzazione e di gestione, di sicurezza, di

prodotti o servizi o processi produttivi, di figure professionali

utilizzate all’interno dell’impresa, su sostenibilit? e diagnosi

energetiche.

CONTRIBUTI A SPORTELLO. L’Amministrazione potr? concedere

contributi a fondo perduto tramite una procedura a sportello.

I REQUISITI. Le pmi beneficiarie devono essere iscritte al

registro delle imprese, avere sede legale od operativa in Fvg,

non essere in stato di fallimento ed essere in regola con i

contributi da versare agli enti previdenziali e assistenziali.

LE MODALIT?. Per ciascun bando annuale ogni impresa pu?

presentare una sola domanda. Con delibera della Giunta sono

definite le spese oggetto di incentivo e i criteri generali per

la concessione dell’incentivo. In sede di prima applicazione

saranno ammissibili le spese sostenute anche prima della

presentazione della domanda.

CRITERI DI PREMIALIT?. L’Amministrazione potr? concedere criteri

premiali alle imprese con preferenza in graduatoria a parit? di

punteggio, attribuzione di punteggio aggiuntivo, riserva di quota

delle risorse finanziarie allocate.

ENTIT? DEI CONTRIBUTI. I contributi copriranno il 75 per cento

delle spese riconosciute ammissibili e regolarmente documentate,

fino a un massimo di 21mila euro. I parametri prevedono fino a

3500 euro per l’ottenimento di certificazioni singole, fino a

7000 euro per certificazione integrata o combinata, fino a 3000

euro per attestazione o accreditamento, fino a 3000 euro per

adeguamento di certificazioni, attestazioni e accreditamenti,

fino a 8000 euro per le diagnosi energetiche.

LEGALIT? E MICROIMPRESE. Alle aziende in possesso del rating di

legalit? ? riconosciuta una premialit? di 250 euro. Per le

microimprese l’importo massimo dei contributi sar? maggiorato del

10 per cento.

LIMITAZIONI. I contributi concedibili non potranno in nessun caso

essere superiori alla spesa effettivamente sostenuta dai

richiedenti.

5 – fine

ACON/FA-fc

012036 LUG 25