[Comune Palermo] Meteo. Domani allerta arancione su Palermo

AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE – RISCHIO INCENDI E ONDATE DI CALORE

VALIDITÀ: dalle ore

per le successive

24 ore

per i Comuni, le Componenti e le Strutture Operative del Sistema Regionale della Protezione Civile

Fase sperimentale sistema di allertamento di protezione civile

A – RISCHIO INCENDI

VISTA

L’Informativa della Presidenza Consiglio dei Ministri – D.P.C. – C.F.

104/2024

di mercoledì 29 maggio 2024

A.1 SITUAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Lo scenario mediterraneo è caratterizzato da un campo di pressione al suolo alta e livellata e da un flusso di correnti in quota a prevalente componente nordoccidentale. In tale contesto, domani, l’ingresso sul Mediterraneo occidentale di una nuova saccatura di origine atlantica, porterà un progressivo

peggioramento al Nord e su parte delle regioni centrali. La ventilazione si manterrà debole o moderata dai quadranti occidentali, mentre le temperature non

subiranno variazioni significative, mantenendosi mediamente su valori in linea con le medie del periodo.

A.2 CRITICITÀ SUL TERRITORIO SICILIANO

Precipitazioni: assenti o non rilevanti.

deboli mediamente meridionali, in rotazione da nord-ovest, con rinforzi su settori occidentali e meridionali.

Venti:

Temperature: senza variazioni di rilievo.

30-50%

Umidità minima nei bassi strati:

A.3 DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA

N.B. Durante l’annuale Campagna AIB, avviata in Sicilia i data 01/05/2024, anche in caso di pericolosità BASSA è dichiarata la fase di PREALLERTA, con

evidenziazione in ARANCIONE delle zone omogenee, secondo le “Procedure Regionali di Gestione delle Allerte e delle Emergenze di Protezione Civile

e di Diramazione Avvisi e Bollettini per il Rischio di incendi di Interfaccia – Anno 2008”.

Rischio Incendi: sono dichiarati i seguenti LIVELLI DI ALLERTA per ogni provincia

RISCHIO INCENDI

PROVINCE SICILIANE

previsioni per il

30 maggio 2024

PERICOLOSITÀ

LIVELLI DI ALLERTA

AGRIGENTO

MEDIA

PREALLERTA

CALTANISSETTA

MEDIA

PREALLERTA

CATANIA

BASSA

PREALLERTA

BASSA

PREALLERTA

MESSINA

BASSA

PREALLERTA

PALERMO

BASSA

PREALLERTA

RAGUSA

BASSA

PREALLERTA

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare un

incendio con intensità del fuoco molto bassa e

propagazione molto lenta.

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare un

incendio con intensità del fuoco elevata e

propagazione veloce.

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare un

incendio con intensità del fuoco molto elevata e

propagazione estremamente veloce.

A.4 ATTUAZIONE FASI OPERATIVE

(par. 5.2 del Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile-Ottobre 2007 consultabile al link:

https://emergenze.protezionecivile.gov.it/static/aefd7127e73d0ba99d2f6a9a6063c39a/Manuale.pdf)

NESSUNO

PREALLERTA

Non si intraprende alcuna particolare azione. Ogni iniziativa Si attiva in Sicilia quando: Si è nel corso del periodo

è a totale discrezionalità da parte dell’Autorità Comunale.

relativo alla campagna estiva AIB, anche nel caso

di pericolosità classificata BASSA.

OPPURE QUANDO:

oltre i limiti temporali originariamente fissati per la

campagna estiva AIB nel caso in cui nell’AVVISO del

DRPC SICILIA sia indicata una pericolosità

classificata MEDIA;

OPPURE QUANDO:

è in corso un incendio sul territorio comunale.

In caso di PREALLERTA il Sindaco avvia e

mantiene i contatti con le strutture operative locali, la

Prefettura-UTG, la Provincia e la Regione.

ATTENZIONE

Si attiva in Sicilia quando nell’AVVISO del DRPC SICILIA

sia indicata una pericolosità classificata ALTA;

OPPURE QUANDO:

è in corso un incendio nel territorio comunale la cui intensità

e direzione fanno temere la sua propagazione anche nella

fascia perimetrale.

In caso di ATTENZIONE il Sindaco attiva il Presidio

Operativo, con la convocazione del responsabile della

funzione tecnica di valutazione e pianificazione.

Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente avviso e di informare la SORIS, ai numeri telefonici indicati in testa, circa

l’evoluzione della situazione.

Il presente avviso è pubblicato su http://www.protezionecivilesicilia.it

B – ONDATE DI CALORE

VISTI

I Bollettini previsionali per le Ondate di calore emessi dal Ministero della Salute

mercoledì 29 maggio 2024

si riportano i seguenti livelli di Rischio Ondate di Calore

RISCHIO ONDATE DI CALORE

CITTÀ

percepita

Livello

Tmax percepita

Livello

CATANIA

27 °C

29 °C

MESSINA

28 °C

29 °C

PALERMO

26 °C

30 °C

LIVELLI DI RISCHIO

ONDATE DI CALORE

PREVISIONI DEL GIORNO:

Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione.

LIVELLO 0

Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la

LIVELLO 1 salute della popolazione. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere

il verificarsi di condizioni di rischio.

Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi

LIVELLO 2 sulla salute della popolazione a rischio.

Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni

LIVELLO 3 consecutivi). Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

LEGENDA

LIVELLO 0

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

