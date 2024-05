Comunicato Stampa – Le Iriensi 2024 entrano nel clou: nel weekend sono in programma le finali e le premiazioni

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2024

mer 22 maggio 2024 Comune di Voghera

Le Iriensi 2024 entrano nel clou: nel weekend

sono in programma le finali e le premiazioni

L’edizione di quest’anno è stata organizzata nel ricordo del

compianto assessore e consigliere comunale Maurizio Schiavi

L’edizione 2024 delle Iriensi entra nel vivo. Dopo i cinque appuntamenti iniziali, che hanno

visto protagonisti gli studenti in diverse discipline, Venerdì 24 Maggio si svolgeranno le

finali di basket e pallavolo presso il PalaOltrepo’ e di calcio allo stadio Parisi. Il giorno

successivo, Sabato 25 Maggio, è in programma alle ore 19:00 la serata finale con le

premiazioni nell’area dell’ex caserma di cavalleria.

La Comunità Pastorale di Voghera – Parrocchia di San Rocco – ha organizzato, nei mesi di

Aprile e Maggio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Voghera, una

manifestazione a carattere sportivo, destinata a coinvolgere gli studenti degli istituti

secondari di secondo grado. La manifestazione, organizzata nel ricordo di Maurizio

Schiavi, in passato assessore e consigliere comunale, si è inserita nella tematica “A

Voghera il futuro scende in campo” e ha l’obiettivo, attraverso il programma ludico

sportivo, di creare momenti di aggregazione, dialogo, scambio di idee e riflessioni tra gli

studenti al fine di costruire una città migliore, investendo sul protagonismo giovanile.

Gli studenti si sono cimentati lo scorso 29 Aprile, in orario scolastico, presso il Campo

Giovani, nell’atletica, attraverso gare di corsa, velocità e resistenza, salto in lungo, lancio

del peso e del vortex. Il 30 Aprile, sempre in orario scolastico, al Centro Sportivo Don

Orione è stata la volta degli sport misti, quali basket, pallavolo, calcio, calcio balilla e ping

pong. Domenica 5 Maggio erano in programma le gare di atletica al Campo Giovani.

Venerdì 10 al Centro Sportivo Don Orione gli studenti hanno praticato gli sport misti, tiro

con l’arco, basket, pallavolo, calcio, calcio balilla, ping pong e badminton, mentre Venerdì

17 era in programma un’altra giornata multidisciplinare, all’insegna di beach volley, basket

3 contro 3, calcio tennis, paddle e tornei di carte.

“Le Iriensi hanno rappresentato un’occasione unica per gli studenti di dimostrare le proprie

abilità, determinazione e passione in ambito sportivo, sfidandosi in diverse discipline e

creando un’atmosfera di sana competizione – spiega l’assessore allo sport Giuseppe

Giovanetti -. L’edizione 2024 è stata voluta e organizzata dall’amministrazione comunale e

dalla Comunità Pastorale nel ricordo di Maurizio Schiavi, che, nel corso della sua

esperienza politica, ha ricoperto anche la carica di assessore con delega allo sport. Un

plauso va rivolto alla Comunità Pastorale e a tutti gli studenti che hanno partecipato con

grande entusiasmo e lealtà”.