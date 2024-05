(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2024

RDC, GUBITOSA (M5S): DA ISTAT PESANTE SCHIAFFO A GOVERNO

ROMA, 15 MAGGIO 2024 – “Dal rapporto annuale dell’Istat, presentato oggi, arriva un pesante schiaffo al Governo Meloni. L’Istituto di statistica infatti scrive nero su bianco che il Reddito di cittadinanza ha fatto uscire 1,3 milioni di famiglie dalla povertà nel triennio 2020/2022, e che senza la sua erogazione due anni fa l’incidenza di povertà assoluta familiare sarebbe stata di quasi il 4% in più nel Mezzogiorno e nelle Isole. Ma il report Istat dice anche un’altra cosa, e cioè che nel 2023 la povertà assoluta ha raggiunto il record storico con 2 milioni 235 mila famiglie e 5 milioni 752mila individui. Sono i tragici risultati di un esecutivo che fa la guerra ai poveri usandoli come bancomat. Si vergognino e ripristinino subito quel RdC fondamentale per milioni di famiglie e cittadini in difficoltà”. Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5S Michele Gubitosa.

