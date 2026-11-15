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Politica Interna

Cybersicurezza-Rivolta Bot. Piccolotti (Avs): ecco la prova della manipolazione social da parte di ministri e partiti, soprattutto della destra. Serve par condicio digitale per le prossime elezioni, piattaforme cancellino subito i Bot. Il governo Meloni agisca subito. E all’Agcom siano dati i poteri necessari per contrastare questa immondizia sui social

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - manipolazione social da parte di ministri e partiti, soprattutto della
destra. Serve par condicio digitale per le prossime elezioni, piattaforme
cancellino subito i Bot. Il governo Meloni agisca subito. E all'Agcom siano
dati i poteri necessari per contrastare questa immondizia sui social*

Quanto è accaduto con la "rivolta" dei bot contro alcuni politici italiani
(soprattutto della Lega e della destra, ma non solo) per i guasti Microsoft
e IA, per la prima volta ha reso trasparente ciò che sosteniamo da anni: le
conversazioni sui social vengono animate con eserciti di bot al fine di
manipolare l'opinione pubblica e costruire consenso verso la destra
estremista. Per questo non accettiamo che anche la prossima campagna
elettorale si svolga in un mare di immondizia e di menzogne creato ad arte
con operazioni che spesso sono condotte dall'estero e con fondi la cui
provenienza è oscura.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

Il Governo Meloni non può tacere – prosegue la deputata rossoverde –
chiediamo per l'ennesima volta che si mettano in campo norme tese ad
assicurare una par condicio digitale per le prossime elezioni: le
piattaforme vanno obbligate a cancellare o sterilizzare i bot, i contenuti
prodotti con l'intelligenza artificiale vanno resi chiaramente
identificabili, le operazioni dall'estero vanno fermate e il regolamento
europeo sulla pubblicità politica deve essere attuato individuando
maggioranza si sono rifiutati di prendere qualsiasi provvedimento: oggi
sappiamo perché e le prove si sono rese visibili a tutti i cittadini.

L'Agcom va sollecitata e dotata dei poteri necessari. È una questione di
democrazia: basta con le campagne elettorali inquinate – conclude
Piccolotti – i cittadini hanno diritto ad un spazio informativo libero e
oggettivo.

(AGENPARL)
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