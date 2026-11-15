Cybersicurezza-Rivolta Bot. Piccolotti (Avs): ecco la prova della manipolazione social da parte di ministri e partiti, soprattutto della destra. Serve par condicio digitale per le prossime elezioni, piattaforme cancellino subito i Bot. Il governo Meloni agisca subito. E all’Agcom siano dati i poteri necessari per contrastare questa immondizia sui social

manipolazione social da parte di ministri e partiti, soprattutto della

destra. Serve par condicio digitale per le prossime elezioni, piattaforme

cancellino subito i Bot. Il governo Meloni agisca subito. E all'Agcom siano

dati i poteri necessari per contrastare questa immondizia sui social*

Quanto è accaduto con la "rivolta" dei bot contro alcuni politici italiani

(soprattutto della Lega e della destra, ma non solo) per i guasti Microsoft

e IA, per la prima volta ha reso trasparente ciò che sosteniamo da anni: le

conversazioni sui social vengono animate con eserciti di bot al fine di

manipolare l'opinione pubblica e costruire consenso verso la destra

estremista. Per questo non accettiamo che anche la prossima campagna

elettorale si svolga in un mare di immondizia e di menzogne creato ad arte

con operazioni che spesso sono condotte dall'estero e con fondi la cui

provenienza è oscura.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

Il Governo Meloni non può tacere – prosegue la deputata rossoverde –

chiediamo per l'ennesima volta che si mettano in campo norme tese ad

assicurare una par condicio digitale per le prossime elezioni: le

piattaforme vanno obbligate a cancellare o sterilizzare i bot, i contenuti

prodotti con l'intelligenza artificiale vanno resi chiaramente

identificabili, le operazioni dall'estero vanno fermate e il regolamento

europeo sulla pubblicità politica deve essere attuato individuando

maggioranza si sono rifiutati di prendere qualsiasi provvedimento: oggi

sappiamo perché e le prove si sono rese visibili a tutti i cittadini.

L'Agcom va sollecitata e dotata dei poteri necessari. È una questione di

democrazia: basta con le campagne elettorali inquinate – conclude

Piccolotti – i cittadini hanno diritto ad un spazio informativo libero e

oggettivo.