Sudafrica, oltre il 90% dei bovini vaccinati contro l’afta epizootica: obiettivo raggiunto in anticipo, ma restano incertezze sui richiami

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - Il Sudafrica ha superato il 90% di copertura vaccinale della propria mandria bovina contro l’afta epizootica, raggiungendo con oltre sei settimane di anticipo l’obiettivo stabilito dal governo per la fine di dicembre 2026. Il risultato rappresenta un importante avanzamento nella lotta contro una delle più gravi emergenze sanitarie che hanno colpito il settore zootecnico nazionale, ma il passaggio alla somministrazione delle dosi di richiamo continua a sollevare preoccupazioni tra gli allevatori e le organizzazioni professionali.
Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Agricoltura sudafricano, la campagna nazionale ha consentito di superare ampiamente il traguardo iniziale dell’80% dei bovini vaccinati, fissato per il 31 dicembre 2026, grazie alla collaborazione tra servizi veterinari pubblici, operatori privati e organizzazioni degli allevatori.
L’annuncio è stato formulato dal ministro dell’Agricoltura, Willie Aucamp, venerdì 13 novembre, durante la cerimonia degli Agricultural Writers SA National Awards, organizzata a Muldersdrift, nell’area di Johannesburg.
Il ministro ha sottolineato che il raggiungimento anticipato dell’obiettivo dimostra l’efficacia della cooperazione tra istituzioni pubbliche e settore privato, considerata fondamentale per contenere la diffusione della malattia e proteggere un comparto strategico per l’economia nazionale.
Secondo Aucamp, l’impegno congiunto dei servizi veterinari statali, degli allevatori e degli operatori sanitari sta consentendo al Sudafrica di rafforzare le proprie capacità di controllo dell’afta epizootica, contribuendo alla tutela dei mezzi di sussistenza delle comunità rurali e alla salvaguardia dei mercati internazionali della carne rossa.
Il Ministero ha comunicato che oltre 22 milioni di dosi di vaccino sono state acquistate e distribuite nell’ambito della campagna nazionale, sostenendo un programma di immunizzazione su larga scala.
Le attività condotte direttamente dai servizi pubblici hanno interessato quasi 11 milioni di bovini, mentre il settore privato ha contribuito alla vaccinazione di circa 4 milioni di capi.
I dati evidenziano la dimensione dell’intervento sanitario e il ruolo attribuito alla collaborazione tra amministrazioni veterinarie, imprese agricole e professionisti della salute animale.
La campagna si inserisce in una strategia nazionale destinata a contrastare la diffusione dell’afta epizootica, una malattia virale altamente contagiosa che colpisce principalmente gli animali con zoccoli fessi, tra cui bovini, ovini, caprini e suini.
L’infezione può provocare febbre, lesioni dolorose alla bocca, alla lingua, agli arti e alle mammelle, determinando una riduzione della capacità alimentare degli animali e un peggioramento delle condizioni produttive.
Negli allevamenti da latte, la malattia può compromettere significativamente la produzione, mentre negli allevamenti da carne può provocare perdite economiche legate al rallentamento della crescita, alle difficoltà di movimentazione del bestiame e alle restrizioni commerciali.
Sebbene l’afta epizootica non rappresenti generalmente un rischio sanitario importante per l’uomo, le sue conseguenze economiche e veterinarie possono essere particolarmente gravi per i Paesi con una significativa produzione zootecnica.
Per il Sudafrica, l’epidemia ha assunto una dimensione nazionale, determinando limitazioni alla movimentazione degli animali, difficoltà commerciali e perdite per numerosi produttori.
Nel corso del 2026, il presidente Cyril Ramaphosa ha riconosciuto la gravità della situazione, dichiarando l’emergenza una calamità nazionale e rafforzando l’impegno governativo per il controllo della malattia.
La risposta delle autorità si è concentrata sull’ampliamento della copertura vaccinale, sul miglioramento delle capacità diagnostiche e sul rafforzamento del coordinamento tra servizi pubblici e operatori privati.
La campagna ha inoltre richiesto interventi organizzativi per garantire la disponibilità dei vaccini e accelerare la distribuzione delle dosi nelle diverse province.
Il raggiungimento di una copertura superiore al 90% costituisce quindi un risultato significativo, ma non equivale automaticamente all’eliminazione della circolazione virale o al ripristino completo delle condizioni sanitarie richieste dai mercati internazionali.
È proprio su questo aspetto che emergono le principali divergenze tra il governo e alcune organizzazioni rappresentative degli allevatori.
Secondo il Ministero dell’Agricoltura, tutte le province sudafricane hanno avviato la fase successiva della campagna, destinata alla somministrazione delle dosi di richiamo, necessarie per mantenere una protezione immunitaria adeguata nel tempo.
L’amministrazione ha assicurato che i servizi veterinari pubblici continueranno le operazioni di vaccinazione su larga scala, mentre i produttori potranno proseguire volontariamente con la vaccinazione dei propri animali attraverso le procedure autorizzate.
Tuttavia, la Red Meat Producers’ Organisation (RMPO) ha segnalato difficoltà e incertezze nella distribuzione dei richiami, sostenendo che numerosi allevatori commerciali non abbiano ancora ricevuto indicazioni operative o accesso alle dosi necessarie.
Il direttore generale dell’organizzazione, Frikkie Maré, ha dichiarato domenica 15 novembre che la maggior parte dei produttori commerciali rappresentati dalla RMPO non ha ancora ricevuto alcuna somministrazione di richiamo.
Secondo Maré, in alcune province le autorità stanno ancora procedendo alla vaccinazione degli animali che non hanno ricevuto la prima dose, mentre in altre le attività si concentrano sulle aziende nelle quali vengono individuati nuovi focolai.
Questa situazione, secondo il rappresentante degli allevatori, rende difficile comprendere con precisione lo stato effettivo della campagna di richiamo e stabilire un calendario uniforme per il completamento delle operazioni.
Le osservazioni della RMPO evidenziano una distinzione fondamentale tra l’elevata percentuale di bovini che hanno ricevuto una prima vaccinazione e la capacità del sistema sanitario veterinario di garantire il mantenimento della protezione nel medio periodo.
L’immunità indotta dai vaccini può infatti variare in funzione del prodotto utilizzato, del ceppo virale, delle caratteristiche dell’animale e degli intervalli previsti dai programmi vaccinali.
Per questa ragione, il completamento delle somministrazioni secondo i protocolli autorizzati rappresenta una condizione essenziale per assicurare una protezione efficace e duratura.
Le incertezze relative ai richiami assumono particolare importanza anche alla luce delle difficoltà segnalate dagli allevatori nella disponibilità delle dosi.
Maré ha spiegato che alcune aziende agricole sono ancora in attesa della prima vaccinazione e che l’organizzazione non dispone di un quadro sufficientemente chiaro sulle modalità con cui saranno distribuiti i vaccini nelle fasi successive.
Il problema riguarda anche la percezione delle responsabilità finanziarie e organizzative della campagna.
Secondo il dirigente della RMPO, numerosi allevatori ritengono che il controllo dell’afta epizootica debba continuare a essere garantito principalmente dal governo, circostanza che avrebbe contribuito a mantenere relativamente contenuta la domanda di vaccini acquistati privatamente.
La questione evidenzia l’importanza di definire procedure chiare per la distribuzione delle dosi, l’autorizzazione degli operatori e la registrazione delle vaccinazioni effettuate.
Il Ministero dell’Agricoltura ha confermato che gli allevatori potranno continuare a registrarsi volontariamente attraverso i canali ufficiali per essere autorizzati a vaccinare i propri bovini.
Le autorità intendono mantenere il coinvolgimento del settore privato anche nella fase successiva della campagna, riconoscendo il contributo fornito da veterinari, tecnici della salute animale e organizzazioni agricole.
Un’altra questione rilevante riguarda il monitoraggio dei nuovi focolai.
Il ministro Aucamp ha dichiarato che il numero delle nuove segnalazioni è diminuito sensibilmente, interpretando questa evoluzione come un segnale positivo dell’efficacia della vaccinazione di massa.
La RMPO ha tuttavia invitato a valutare con prudenza i dati disponibili, sostenendo che il numero effettivo delle infezioni potrebbe essere superiore a quello risultante dalle comunicazioni ufficiali.
Secondo Maré, molti allevatori avrebbero progressivamente smesso di segnalare i casi sospetti dopo aver osservato che i bovini vaccinati sviluppavano sintomi meno gravi e recuperavano più rapidamente.
Questa circostanza potrebbe determinare una sottostima della circolazione del virus, rendendo più difficile valutare l’effettiva riduzione dei contagi.
Il rappresentante dei produttori ha riconosciuto che l’elevata diffusione della vaccinazione dovrebbe aver contribuito al miglioramento della situazione sanitaria, ma ha sottolineato la necessità di disporre di informazioni più complete prima di formulare conclusioni definitive sull’entità del calo dei focolai.
La distinzione tra riduzione dei sintomi clinici e diminuzione della circolazione virale rappresenta un elemento importante nella gestione dell’afta epizootica.
Gli animali vaccinati possono infatti manifestare forme meno gravi della malattia, ma l’assenza di sintomi evidenti non costituisce, da sola, una prova sufficiente dell’assenza di infezione.
Per questa ragione, la sorveglianza veterinaria, i controlli diagnostici e la segnalazione tempestiva dei casi sospetti rimangono strumenti fondamentali anche nelle aree caratterizzate da un’elevata copertura vaccinale.
La mancata registrazione degli episodi può compromettere la capacità delle autorità di individuare tempestivamente i focolai e predisporre misure proporzionate al rischio sanitario.
La questione assume inoltre una dimensione commerciale, considerando che la situazione epidemiologica nazionale incide direttamente sulle condizioni di accesso ai mercati internazionali della carne.
Il Sudafrica ha perso nel 2019 il riconoscimento internazionale di Paese indenne dall’afta epizootica senza vaccinazione, una condizione che aveva contribuito a favorire l’accesso delle esportazioni sudafricane a numerose destinazioni commerciali.
Da allora, il settore ha dovuto affrontare restrizioni e requisiti aggiuntivi, con conseguenze sulle opportunità di esportazione e sulla competitività delle imprese.
L’epidemia del 2026 ha ulteriormente aggravato queste difficoltà, determinando nuove preoccupazioni tra produttori e operatori dell’industria della carne rossa.
Secondo la RMPO, alcuni mercati hanno già iniziato ad accettare prodotti provenienti da animali vaccinati, ma il recupero di una condizione sanitaria pienamente riconosciuta a livello internazionale richiederà risultati verificabili e il rispetto degli standard applicabili.
Il riconoscimento dello status sanitario dipende infatti da procedure e valutazioni specifiche, che considerano la sorveglianza epidemiologica, l’assenza di circolazione virale e le misure di prevenzione adottate.
La vaccinazione di massa rappresenta quindi uno strumento essenziale per ridurre i rischi, ma non comporta automaticamente la rimozione delle restrizioni commerciali.
Il miglioramento della situazione sanitaria potrebbe produrre benefici economici rilevanti per gli allevatori, favorendo la ripresa delle esportazioni e riducendo le perdite associate alle limitazioni alla movimentazione degli animali.
La stabilità del comparto zootecnico assume particolare importanza anche per l’economia rurale, considerando il ruolo degli allevamenti bovini nella creazione di occupazione, nella produzione alimentare e nel sostegno delle comunità agricole.
L’afta epizootica può incidere su tutti questi aspetti, provocando difficoltà finanziarie alle aziende e aumentando i costi di gestione del bestiame.
La risposta sanitaria deve quindi essere accompagnata da interventi capaci di sostenere economicamente i produttori e garantire la continuità delle attività commerciali.
Nel bilancio di medio termine presentato a ottobre, il Tesoro nazionale sudafricano ha previsto la riallocazione di 423,4 milioni di rand all’interno del bilancio del Ministero dell’Agricoltura per l’esercizio 2026-2027, oltre al riporto di 183 milioni di rand dall’anno finanziario precedente, destinati al sostegno della campagna vaccinale.
Queste risorse testimoniano l’importanza attribuita dalle autorità al controllo della malattia e alla necessità di garantire una capacità operativa adeguata dei servizi veterinari.
Il Ministero ha inoltre rafforzato il personale sanitario, ampliando il coinvolgimento dei tecnici della salute animale e dei veterinari privati nelle attività di vaccinazione e sorveglianza.
Sono state potenziate anche le capacità di laboratorio, con l’obiettivo di migliorare la rapidità e l’affidabilità degli accertamenti diagnostici.
Un altro elemento centrale della strategia riguarda la produzione nazionale dei vaccini, considerata essenziale per ridurre la dipendenza dalle forniture estere e assicurare la disponibilità delle dosi necessarie.
Nel settembre 2026, il Ministero dell’Agricoltura ha annunciato un accordo di principio per consentire alle imprese private qualificate di utilizzare, attraverso specifiche licenze, la proprietà intellettuale dell’Agricultural Research Council relativa ai vaccini contro l’afta epizootica.
L’obiettivo è ampliare la capacità produttiva interna, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e sostenere una risposta sanitaria più stabile nel lungo periodo.
Il coinvolgimento di produttori locali e internazionali potrebbe contribuire a superare alcune limitazioni industriali che hanno condizionato la disponibilità dei vaccini sviluppati dall’istituto di ricerca sudafricano.
Anche in questo caso, tuttavia, la realizzazione dei programmi produttivi richiederà adeguate autorizzazioni, investimenti e controlli sulla qualità dei prodotti.
La disponibilità di una filiera nazionale più robusta potrebbe rappresentare un elemento importante per affrontare eventuali nuove emergenze sanitarie e garantire continuità alle campagne di immunizzazione.
Le difficoltà emerse nella gestione dei richiami evidenziano inoltre la necessità di migliorare i sistemi informativi utilizzati per registrare gli animali vaccinati e monitorare la copertura sanitaria.
Secondo Maré, la dimensione esatta della mandria bovina nazionale rimane oggetto di incertezza, poiché l’ultimo censimento generale del bestiame risale al 1998.
Il dirigente stima che il Sudafrica disponga di circa 14 milioni di bovini o poco più, ma sottolinea l’assenza di dati censuari recenti sufficientemente dettagliati.
Questo elemento rende particolarmente importante chiarire le modalità di calcolo delle percentuali di copertura vaccinale, distinguendo il numero di animali sottoposti a vaccinazione, le dosi somministrate e gli eventuali richiami.
La disponibilità di informazioni complete e aggiornate costituisce infatti una condizione fondamentale per pianificare le successive fasi della campagna e utilizzare efficacemente le risorse disponibili.
Sul piano operativo, la priorità delle autorità rimane il completamento delle vaccinazioni, accompagnato dal mantenimento delle misure di biosicurezza negli allevamenti.
Il controllo degli spostamenti del bestiame, la tempestiva identificazione dei casi sospetti e la collaborazione tra produttori e servizi veterinari continueranno a svolgere un ruolo determinante nel contenimento della malattia.
Le organizzazioni agricole sottolineano che il risultato raggiunto con la prima fase della campagna non deve ridurre l’attenzione sulla necessità di garantire richiami tempestivi e uniformi nelle diverse province.
La protezione sanitaria del patrimonio bovino nazionale richiede infatti continuità operativa, disponibilità di vaccini e una sorveglianza epidemiologica affidabile.
Il superamento del 90% di copertura vaccinale rappresenta un risultato importante nella lotta del Sudafrica contro l’afta epizootica, ottenuto grazie alla mobilitazione delle istituzioni pubbliche e degli operatori privati con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata dal governo.
Le preoccupazioni espresse dalla Red Meat Producers’ Organisation dimostrano tuttavia che il completamento della prima fase non coincide con la conclusione dell’emergenza sanitaria.
La gestione delle dosi di richiamo, la verifica dei nuovi focolai e il miglioramento dei sistemi di monitoraggio costituiscono ora le principali sfide per consolidare i risultati raggiunti.
Per il Sudafrica, il controllo dell’afta epizootica rappresenta una priorità che coinvolge contemporaneamente salute animale, sicurezza alimentare, occupazione rurale e competitività internazionale.
Il successo definitivo della strategia dipenderà dalla capacità di mantenere elevati livelli di protezione, garantire una disponibilità costante di vaccini e ricostruire la fiducia dei mercati esteri nei confronti della produzione zootecnica nazionale.
La nuova fase della campagna sarà quindi decisiva per trasformare il risultato annunciato dal governo in un miglioramento sanitario duraturo, capace di sostenere la ripresa del settore bovino e proteggere le prospettive economiche degli allevatori sudafricani.