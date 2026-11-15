[Comune Palermo] Operazione della polizia a Ballarò. Dichiarazione del sindaco

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - «Esprimo la mia vicinanza all'agente di Polizia rimasto ferito durante il
servizio a Ballarò, con l'augurio di una pronta guarigione.
A lui e a tutti gli uomini e le donne in divisa va il nostro ringraziamento
per l'impegno quotidiano al servizio della città.
Ringrazio il Questore di Palermo e tutti gli agenti coinvolti per
l'importante operazione condotta nel quartiere, che ha permesso di
contrastare diverse forme di illegalità e tutelare la sicurezza dei
cittadini.
La presenza delle forze dell'ordine e la collaborazione tra istituzioni
sono fondamentali per affermare la legalità e garantire maggiore sicurezza
nei nostri quartieri e nei mercati storici della città».
Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.