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Sicilia

[Comune Palermo] Operazione della polizia a Ballarò. Dichiarazione del sindaco

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Palermo

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - «Esprimo la mia vicinanza all'agente di Polizia rimasto ferito durante il
servizio a Ballarò, con l'augurio di una pronta guarigione.

A lui e a tutti gli uomini e le donne in divisa va il nostro ringraziamento
per l'impegno quotidiano al servizio della città.

Ringrazio il Questore di Palermo e tutti gli agenti coinvolti per
l'importante operazione condotta nel quartiere, che ha permesso di
contrastare diverse forme di illegalità e tutelare la sicurezza dei
cittadini.

La presenza delle forze dell'ordine e la collaborazione tra istituzioni
sono fondamentali per affermare la legalità e garantire maggiore sicurezza
nei nostri quartieri e nei mercati storici della città».

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

(AGENPARL)
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