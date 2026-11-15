Agenzia regionale 1207.26 Paolicelli su celebrazione Cicoria Puntarelle Molfettese Igp

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - *Cicoria Puntarelle Molfettese Igp, la Puglia festeggia una nuova
eccellenza europea. Paolicelli: "Premiato il lavoro dei produttori,
un'opportunità per tutta la filiera"*
La Cicoria Puntarelle Molfettese conquista il riconoscimento europeo e
arricchisce il patrimonio delle produzioni agroalimentari certificate della
Puglia. A margine dell'evento celebrativo in programma questo pomeriggio,
14 novembre, presso il Mercato Ortofrutticolo di Molfetta, promosso
dall'Associazione per la Valorizzazione e la Promozione della Cicoria
Puntarelle Molfettese, l'assessore regionale all'Agricoltura e allo
Sviluppo rurale, *Francesco Paolicelli*, esprime soddisfazione per la
registrazione della denominazione come Indicazione Geografica Protetta.
"L'Igp riconosce il valore di una produzione che appartiene alla storia
agricola di questo territorio e premia la dedizione dei produttori che ne
hanno custodito le caratteristiche nel tempo. È un risultato importante per
Molfetta e per tutta la Puglia – ha sottolineato a margine dell'evento
l'assessore *Paolicelli* -, perché offre alle imprese uno strumento in più
per qualificare il prodotto, rafforzarne la presenza sui mercati e generare
nuove opportunità economiche".
Con la registrazione ufficiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea il 13 novembre 2026, salgono a 65 le denominazioni DOP
e IGP pugliesi nei comparti agroalimentare e vitivinicolo: 27 nel settore
alimentare e 38 in quello del vino.
Paolicelli rivolge un ringraziamento a quanti hanno contribuito al
raggiungimento dell'obiettivo: "Desidero ringraziare in particolare
l'Associazione promotrice – ha aggiunto -, che ha seguito con
determinazione tutte le fasi del progetto, e i produttori che hanno creduto
in questo percorso, mettendo a disposizione esperienza e competenze. Un
ringraziamento va anche agli operatori della filiera, alle amministrazioni
locali e a tutte le strutture tecniche e istituzionali coinvolte. La
registrazione europea è il risultato di un lavoro condiviso, che dimostra
quanto la collaborazione tra mondo agricolo e istituzioni sia decisiva per
valorizzare le nostre eccellenze".
L'iter è partito dalla proposta dell'associazione e dalla predisposizione
del disciplinare, con il coinvolgimento dei produttori. Dopo l'istruttoria
nazionale e la riunione di pubblico accertamento svoltasi a Molfetta il 4
giugno 2025, la domanda è stata pubblicata a livello europeo il 20 luglio
2026. Conclusa la fase prevista per eventuali opposizioni, è arrivata la
registrazione definitiva.
La zona di produzione comprende Molfetta, Bitonto, Giovinazzo, Terlizzi e
Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, e Bisceglie, nella provincia Bat. La
denominazione tutela i cespi e i germogli della cicoria del gruppo
Catalogna, ottenuti dalle varietà Molfetta, Catalogna pugliese e Catalogna
puntarelle a foglia stretta.
Privo
di virus.