Agenzia regionale 1207.26 Paolicelli su celebrazione Cicoria Puntarelle Molfettese Igp

*Cicoria Puntarelle Molfettese Igp, la Puglia festeggia una nuova

eccellenza europea. Paolicelli: "Premiato il lavoro dei produttori,

un'opportunità per tutta la filiera"*

La Cicoria Puntarelle Molfettese conquista il riconoscimento europeo e

arricchisce il patrimonio delle produzioni agroalimentari certificate della

Puglia. A margine dell'evento celebrativo in programma questo pomeriggio,

14 novembre, presso il Mercato Ortofrutticolo di Molfetta, promosso

dall'Associazione per la Valorizzazione e la Promozione della Cicoria

Puntarelle Molfettese, l'assessore regionale all'Agricoltura e allo

Sviluppo rurale, *Francesco Paolicelli*, esprime soddisfazione per la

registrazione della denominazione come Indicazione Geografica Protetta.

"L'Igp riconosce il valore di una produzione che appartiene alla storia

agricola di questo territorio e premia la dedizione dei produttori che ne

hanno custodito le caratteristiche nel tempo. È un risultato importante per

Molfetta e per tutta la Puglia – ha sottolineato a margine dell'evento

l'assessore *Paolicelli* -, perché offre alle imprese uno strumento in più

per qualificare il prodotto, rafforzarne la presenza sui mercati e generare

nuove opportunità economiche".

Con la registrazione ufficiale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea il 13 novembre 2026, salgono a 65 le denominazioni DOP

e IGP pugliesi nei comparti agroalimentare e vitivinicolo: 27 nel settore

alimentare e 38 in quello del vino.

Paolicelli rivolge un ringraziamento a quanti hanno contribuito al

raggiungimento dell'obiettivo: "Desidero ringraziare in particolare

l'Associazione promotrice – ha aggiunto -, che ha seguito con

determinazione tutte le fasi del progetto, e i produttori che hanno creduto

in questo percorso, mettendo a disposizione esperienza e competenze. Un

ringraziamento va anche agli operatori della filiera, alle amministrazioni

locali e a tutte le strutture tecniche e istituzionali coinvolte. La

registrazione europea è il risultato di un lavoro condiviso, che dimostra

quanto la collaborazione tra mondo agricolo e istituzioni sia decisiva per

valorizzare le nostre eccellenze".

L'iter è partito dalla proposta dell'associazione e dalla predisposizione

del disciplinare, con il coinvolgimento dei produttori. Dopo l'istruttoria

nazionale e la riunione di pubblico accertamento svoltasi a Molfetta il 4

giugno 2025, la domanda è stata pubblicata a livello europeo il 20 luglio

2026. Conclusa la fase prevista per eventuali opposizioni, è arrivata la

registrazione definitiva.

La zona di produzione comprende Molfetta, Bitonto, Giovinazzo, Terlizzi e

Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, e Bisceglie, nella provincia Bat. La

denominazione tutela i cespi e i germogli della cicoria del gruppo

Catalogna, ottenuti dalle varietà Molfetta, Catalogna pugliese e Catalogna

puntarelle a foglia stretta.

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