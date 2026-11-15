CAROTENUTO (M5S): AMICHETTI D’ITALIA NASCONDONO DATI SU TRUFFE ADI, VERGOGNOSO

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - ROMA, 14 NOVEMBRE 2026 – "Fabio Vitale, componente del Cda dell'Inps e direttore dell'Agea, dov'è stato nominato nel 2022 dal ministro Lollobrigida di FdI, sostiene che sull'Assegno di inclusione non si stiano nascondendo i dati sulle truffe. Ma la realtà racconta un'altra storia: checché ne dica Vitale, che farebbe meglio a occuparsi di agricoltura invece che dell'Adi, quei numeri continuano a non essere forniti. Lo abbiamo chiesto nel question time alla Camera dello scorso ottobre e lo abbiamo ribadito mercoledì. Ma tanto la ministra Calderone quanto il sottosegretario Durigon hanno evitato di dare risposte puntuali. Un comportamento vergognoso, che umilia il Parlamento. Basta fare una ricerca in Rete per trovare casi concreti di indebita percezione dell'Adi. A Fermo, pochi giorni fa, una creator di OnlyFans è stata denunciata per un'evasione fiscale da 140mila euro ed è emerso che percepiva anche il sussidio meloniano. Non basta minimizzare o sostenere che i dati non vengano nascosti: bisogna pubblicarli. Gli Amichetti d'Italia, a partire da Vitale, smettano di raccontare una realtà edulcorata e tirino fuori i numeri. Quanti sono i casi? Quanto è stato indebitamente erogato? Quali controlli sono stati effettuati? Se non c'è nulla da nascondere, perché il Governo continua a non fornire questi dati?". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.
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