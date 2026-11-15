CAROVITA, BARBERA (PRC): “ITALIA +4,4%, ROMA +4%. MELONI INTERVENGA, LAVORARE NON BASTA PIÙ PER VIVERE NELLA CAPITALE

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - LAVORARE NON BASTA PIÙ PER VIVERE NELLA CAPITALE"
"Dall'inizio della guerra nel Golfo Persico i prezzi in Italia sono
aumentati del 4,4%. A Roma, già a settembre, i rincari avevano raggiunto il
4% e nel Lazio il 3,9%, contro una media nazionale del 3,5% nello stesso
periodo. Sono i dati dello studio della CGIA di Mestre, elaborato su
rilevazioni Istat, che fotografano un Paese in cui il costo della vita
continua a crescere e nella Capitale colpisce ancora più duramente. Il
carovita è diventato una tassa occulta su salari e pensioni: nessuno l'ha
votata in Parlamento, ma milioni di persone la pagano ogni giorno al
supermercato, al distributore e con le bollette".
Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista e membro
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