MILANO, DE CORATO (FDI): IN POCHI AL CORTEO PROPAL, EFFETTO ESERCITO IN CITTÀ CHE SALA VUOLE CACCIARE

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - "Si è svolta oggi l'ennesima manifestazione propal a Milano alla quale, contrariamente alle precedenti, hanno partecipato solo pochi militanti. E' questo il risultato dell'invio da parte del governo Meloni di 500 militari per ristabilire l'ordine dopo i saccheggi di ottobre. Un risultato del quale il centrosinistra, suo malgrado, dovrà riconoscere. Mi chiedo infatti cosa avrà da dire in proposito il sindaco Giuseppe Sala che solo pochi giorni fa aveva definito l'arrivo dei paracadutisti della Folgore a Milano uno spot elettorale".
Così il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.
(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - "Si è svolta oggi l'ennesima manifestazione propal a Milano alla quale, contrariamente alle precedenti, hanno partecipato solo pochi militanti. E' questo il risultato dell'invio da parte del governo Meloni di 500 militari per ristabilire l'ordine dopo i saccheggi di ottobre. Un risultato del quale il centrosinistra, suo malgrado, dovrà riconoscere. Mi chiedo infatti cosa avrà da dire in proposito il sindaco Giuseppe Sala che solo pochi giorni fa aveva definito l'arrivo dei paracadutisti della Folgore a Milano uno spot elettorale".