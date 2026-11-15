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Politica Interna

Manovra, Scotto (PD): norma su pensione anticipata è rapina per lavoratori

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - "L'articolo 50 della manovra di bilancio è tecnicamente una una rapina per i lavoratori che vanno in pensione pensione anticipata dopo 43 anni di lavoro, con una retribuzione annua utile di circa 31.400 euro, può subire una perdita di potere d'acquisto della liquidazione pari a 4.837 euro. La perdita sale a 6.238 euro con 39.200 euro di retribuzione, a 7.977 euro con 47.100 euro e raggiunge 10.586 euro con circa 58.900 euro. Secondo uno studio dell'osservatorio sulla previdenza della Cgil le risorse dovute per il tfs-tfr di chi va in pensione anticipata continuano ad avere i 24 mesi di differimento, fino a tre mesi aggiuntivi per il pagamento e la liquidazione in tre rate, che possono arrivare rispettivamente dopo 27, 39 e 51 mesi dalla cessazione. La destra che doveva abolire la Fornero l'ha oggettivamente peggiorata. Il problema è che quei soldi – che secondo una sentenza della Corte costituzionale andrebbero dati nei tempi dovuti – sono salario differito dei lavoratori, non un prestito dello Stato. Stanno mettendo in discussione il patto di fiducia tra la cittadinanza e lo Stato". Lo dichiara in una nota Arturo Scotto, deputato e capogruppo PD in Commissione Lavoro.

(AGENPARL)
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