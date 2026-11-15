Export: De Romanis (FI) “Oggi professionisti e fiere accompagnano le imprese sui mercati

(AGENPARL) - Roma, 15 Novembre 2026 - "Negli anni 80 e 90 c'era chi diceva "faccio export" ma realmente non si sapeva cosa facesse. Oggi, internazionalizzazione è un termine che definisce un lavoro che svolgono professionisti e manager. Possiamo dire che si è informata una vera e propria professione specializzata di chi accompagna le imprese fin dentro ai mercati internazionali. E in questo contesto, anche il sistema fieristico che l'Italia organizza nel mondo, è importante per il supporto e la crescita dell'export ". Dichiara Carlo De Romanis, responsabile del dipartimento turismo di Forza Italia nella seconda edizione degli Stati generali del commercio internazionale organizzata dal partito azzurro a Verona.
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