Hormuz, l’ONU chiede il passaggio dei fertilizzanti: fino a 45 milioni di persone a rischio di fame

15 novembre 2026 – Le Nazioni Unite chiedono a Iran e Stati Uniti di consentire subito il passaggio di cinque navi cariche di fertilizzanti al giorno attraverso lo Stretto di Hormuz. Jorge Moreira da Silva, direttore esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ai progetti (UNOPS), ha rilanciato l’appello il 14 novembre in un’intervista all’AFP a margine della COP31 ad Antalya. Secondo Moreira da Silva, se le interruzioni delle forniture continueranno a compromettere le stagioni di semina, fino a 45 milioni di persone potrebbero affrontare una grave insicurezza alimentare. Il responsabile dell’UNOPS ha inoltre stimato che 30 milioni di persone potrebbero cadere in povertà.

Moreira da Silva coordina il gruppo di lavoro dell’ONU per il transito delle merci essenziali attraverso Hormuz. Ha chiesto a Washington e Teheran di autorizzare il passaggio dei fertilizzanti anche mentre proseguono i negoziati sul conflitto, attraverso un meccanismo eccezionale, limitato nel tempo e sottoposto a verifiche internazionali.

Cinque navi al giorno per evitare una crisi agricola

Il piano delle Nazioni Unite nasce dalla necessità di garantire un flusso minimo di fertilizzanti verso i mercati più vulnerabili. Prima dell’escalation militare iniziata alla fine di febbraio, attraverso lo Stretto di Hormuz transitava, secondo i dati richiamati da Moreira da Silva, circa un terzo dei fertilizzanti commercializzati a livello mondiale. Il conflitto ha profondamente alterato questa rete di approvvigionamento: le restrizioni imposte dall’Iran al traffico marittimo e il blocco statunitense dei porti iraniani hanno complicato ulteriormente la navigazione, incidendo sulla disponibilità dei prodotti e sui costi del trasporto. Il risultato, secondo il responsabile ONU, è un aumento di circa il 30 per cento dei prezzi dei fertilizzanti rispetto alla situazione precedente alla crisi.

La proposta di far transitare cinque navi quotidianamente non è stata formulata per la prima volta a novembre. Le Nazioni Unite lavorano da mesi a un meccanismo operativo e avevano già illustrato la soluzione nei precedenti appelli diplomatici. La novità delle dichiarazioni del 14 novembre consiste soprattutto nell’urgenza attribuita alla sua attivazione, alla luce delle conseguenze che potrebbero prodursi sui prossimi raccolti. Moreira da Silva ha spiegato che l’organizzazione dispone di un sistema potenzialmente attivabile nell’arco di sette-dieci giorni, ma soltanto dopo il raggiungimento di un’intesa politica e di adeguate garanzie di sicurezza. Al momento, pertanto, non risulta aperto alcun corridoio operativo sulla base di questo piano.

Il meccanismo predisposto dall’ONU prevede procedure per registrare le navi, identificare i carichi, coordinare i movimenti e verificare che le imbarcazioni trasportino effettivamente fertilizzanti o materie prime collegate alla loro produzione. L’obiettivo è ridurre il rischio che i mercantili autorizzati vengano coinvolti nelle operazioni militari, costruendo un sistema di trasparenza accettabile per le parti in conflitto. Al lavoro partecipano, insieme all’UNOPS, organismi internazionali competenti per il commercio e la navigazione marittima. La difficoltà principale, tuttavia, non è di natura tecnica: senza un impegno delle autorità coinvolte a garantire il passaggio sicuro delle imbarcazioni, il dispositivo non può funzionare.

Perché il blocco di Hormuz minaccia i raccolti

I fertilizzanti costituiscono un elemento essenziale della moderna produzione agricola. Le sostanze nutritive che apportano al terreno, in particolare azoto, fosforo e potassio, consentono di sostenere le rese di numerose colture alimentari. Una riduzione della disponibilità non comporta necessariamente la perdita immediata di un raccolto, ma può costringere gli agricoltori a utilizzare quantità inferiori di prodotto, a scegliere coltivazioni meno remunerative o a rinunciare a una parte delle superfici seminate. Le conseguenze possono emergere mesi dopo l’interruzione delle forniture, quando i raccolti risultano inferiori alle aspettative e la disponibilità di alimenti diminuisce.

Il legame tra il Golfo Persico e il mercato mondiale dei fertilizzanti è particolarmente stretto nel comparto dei prodotti azotati. Il gas naturale, di cui la regione dispone in grandi quantità, è una materia prima fondamentale per produrre ammoniaca, dalla quale derivano fertilizzanti largamente impiegati nell’agricoltura, come l’urea. L’interruzione delle rotte marittime può quindi incidere contemporaneamente sulle esportazioni dei prodotti finiti e sulla disponibilità di materie prime necessarie alla loro fabbricazione. La pressione sui mercati si trasmette poi attraverso i prezzi internazionali, i costi assicurativi e quelli logistici, raggiungendo anche Paesi che non acquistano direttamente dai produttori del Golfo.

Questa dinamica rende la crisi particolarmente difficile da affrontare per le economie agricole con minori risorse finanziarie. Quando i fertilizzanti diventano più costosi, i grandi operatori possono talvolta assorbire una parte degli aumenti, ricorrere a scorte o cercare fornitori alternativi. I piccoli agricoltori dei Paesi a basso reddito, invece, dispongono spesso di margini molto ridotti e incontrano maggiori difficoltà nell’ottenere credito. Il rischio è che un aumento del prezzo degli input agricoli si traduca rapidamente in un minore utilizzo dei fertilizzanti e, successivamente, in una contrazione delle produzioni locali. Per questo l’ONU insiste sulla necessità di intervenire prima che vengano compromesse ulteriori stagioni di semina: una consegna effettuata dopo il periodo utile non è sempre in grado di recuperare il potenziale produttivo perduto.

Dall’Africa all’Asia, i Paesi più esposti

Tra i Paesi indicati da Moreira da Silva figurano Sudan, Somalia, Kenya, Mozambico, Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Sono realtà differenti per struttura economica e caratteristiche agricole, ma accomunate da una particolare vulnerabilità all’aumento dei costi delle importazioni e alle difficoltà di accesso ai prodotti necessari alla coltivazione. In alcuni casi, alle tensioni sui mercati internazionali si aggiungono conflitti interni, instabilità economica, carenze infrastrutturali e sistemi di distribuzione alimentare già sottoposti a forti pressioni.

Il Sudan rappresenta uno degli esempi più preoccupanti. Secondo quanto riferito dal responsabile dell’UNOPS, il ministro delle Finanze sudanese gli ha segnalato che il prezzo dei generi alimentari nel Paese è raddoppiato nell’arco di sei mesi. Il dato, riportato come testimonianza delle autorità sudanesi, non può essere attribuito esclusivamente al blocco di Hormuz: il Sudan affronta una crisi complessa, segnata dalla guerra, dagli sfollamenti e dalle difficoltà della propria economia. L’aumento dei costi dei fertilizzanti costituisce però un ulteriore fattore di pressione su un sistema agricolo e alimentare già fragile. Se le forniture arrivano troppo tardi, il problema non riguarda soltanto la capacità degli agricoltori di acquistare i prodotti, ma anche la possibilità concreta di impiegarli nei tempi richiesti dalle coltivazioni.

In Nepal, secondo le informazioni raccolte dalle Nazioni Unite, alcuni agricoltori non riescono più a sostenere il costo dei fertilizzanti. È un segnale diverso, ma altrettanto significativo: anche in assenza di un’interruzione totale delle importazioni, prezzi troppo elevati possono rendere i prodotti di fatto inaccessibili. Bangladesh e Sri Lanka, come altri mercati asiatici dipendenti dagli scambi internazionali, risultano esposti alle oscillazioni dei costi agricoli e alle difficoltà di approvvigionamento. Nell’Africa orientale e meridionale, dove l’agricoltura rappresenta una fonte essenziale di reddito e sostentamento per ampie fasce della popolazione, la riduzione delle rese potrebbe aggravare situazioni di vulnerabilità alimentare già esistenti.

È in questo contesto che devono essere interpretate le stime sui 45 milioni di persone potenzialmente esposte a grave insicurezza alimentare e sui 30 milioni che potrebbero cadere in povertà. Le due cifre descrivono possibili conseguenze di un peggioramento della crisi, non un bilancio delle persone già colpite né necessariamente due gruppi distinti da sommare. La loro rilevanza sta soprattutto nell’indicare la dimensione del rischio che le Nazioni Unite intendono prevenire attraverso il ripristino di un flusso minimo di fertilizzanti.

Una questione umanitaria nei negoziati tra Washington e Teheran

La richiesta delle Nazioni Unite introduce un elemento specifico nel confronto tra Iran e Stati Uniti. Il controllo della navigazione attraverso Hormuz è una delle questioni più delicate della crisi regionale, perché coinvolge interessi militari, commerciali ed energetici di portata internazionale. Il passaggio rappresenta uno snodo essenziale per le esportazioni del Golfo, e le restrizioni al traffico hanno conseguenze sui mercati globali ben oltre i Paesi direttamente coinvolti nel conflitto. La proposta ONU non intende risolvere questa controversia né sostituire il principio della libertà di navigazione, ma ottenere un’intesa limitata per proteggere forniture considerate indispensabili alla sicurezza alimentare.

La distinzione è rilevante anche sul piano diplomatico. Un accordo sul passaggio dei fertilizzanti non richiederebbe necessariamente la soluzione di tutte le questioni militari e politiche aperte tra Washington e Teheran, ma imporrebbe comunque garanzie condivise sulla sicurezza delle navi e sull’effettiva destinazione dei carichi. L’ONU punta a un meccanismo temporaneo e verificabile proprio per rendere possibile una cooperazione circoscritta in un contesto nel quale un’intesa generale rimane difficile. Non è tuttavia possibile considerare il piano approvato finché le parti interessate non avranno assunto impegni sufficienti a renderlo operativo.

L’appello di Moreira da Silva richiama così un problema più ampio della sicurezza internazionale: le conseguenze delle guerre non si esauriscono nei territori interessati dai combattimenti e non coincidono soltanto con l’andamento dei prezzi dell’energia. Una rotta marittima interrotta può influenzare la produzione agricola di continenti lontani, modificare i costi di beni essenziali e aggravare la vulnerabilità di popolazioni che non hanno alcun ruolo nelle decisioni militari. Nel caso dei fertilizzanti, il fattore tempo rende il rischio particolarmente concreto, perché il calendario delle coltivazioni non può essere sospeso in attesa della diplomazia.

Per le Nazioni Unite, dunque, l’obiettivo immediato è evitare che il mancato passaggio di poche navi al giorno produca conseguenze sproporzionate sulla disponibilità futura di alimenti. La possibilità tecnica di attivare il sistema in tempi relativamente brevi esiste, ma resta subordinata a una decisione politica. È su questo punto che si concentra il nuovo appello: impedire che una crisi già grave sul piano geopolitico e commerciale diventi, attraverso la perdita dei raccolti, un’emergenza alimentare ancora più estesa.

Fonti: Agence France-Presse (AFP); United Nations Office for Project Services (UNOPS); Reuters; World Food Programme (WFP); UN Trade and Development (UNCTAD); International Maritime Organization (IMO).