14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 GIUSTIZIA, M5S: ANCORA UN INNO ALLA CORRUZIONE

ROMA, 14 maggio – “Mentre l’Italia è falcidiata da inchieste su reati tipici dei colletti bianchi e dei comitati d’affari pubblico-privati, dalle forze di maggioranza e dalla solita stampella dell’impunità arriva un nuovo via libera a questo genere di malaffare, ormai siamo all’inno alla corruzione. Sembra surreale ma è la cronaca parlamentare: l’ok all’odg Costa sul trojan altro non è che un accorato appello affinché lo strumento decisivo in tutte queste inchieste che hanno scoperchiato gli intrecci dei potenti, venga riposto in soffitta. Ma con che faccia si rivolgono ancora ai cittadini parlando di giustizia e spacciando per garantismo questo manifesto di impunità?”.

Così in una nota i deputati M5S in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero de Raho, Valentina D’Orso e Carla Giuliano.

