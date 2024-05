(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 14 maggio 2024 BRADISISMO, CASO (M5S): ALL’INGV CHIEDEREMO COME POTER POTENZIARE STUDIO E MONITORAGGIO

BRADISISMO, CASO (M5S): ALL’INGV CHIEDEREMO COME POTER POTENZIARE STUDIO E MONITORAGGIO

Roma, 14 mag. – “Il mio impegno sull’area dei Campi Flegrei è continuo, incessante e responsabile. In gioco c’è la sicurezza dei cittadini e la sopravvivenza del tessuto socio-economico dell’intero territorio. Domani, in Commissione Ambiente, audiremo gli esperti dell’INGV, per avere un aggiornamento sull’evoluzione del fenomeno bradisismico, che nelle ultime settimane ha purtroppo prodotto un’intensificazione dell’attività sismica. Sarà anche l’occasione per chiedere quali altre azioni è possibile mettere in campo per poter approfondire la conoscenza del nostro sottosuolo, anche alla luce delle innovative tecniche, basate sulla tomografia sismica, oggetto della pubblicazione scientifica divulgata proprio oggi dall’INGV . Ricordo che durante la conversione del Decreto Campi Flegrei fu votato un nostro ODG per potenziare l’attività di studio, ricerca, monitoraggio e del personale dell’Osservatorio Vesuviano. Un impegno che abbiamo ribadito anche alcune settimane fa con un’interrogazione alla Ministra Bernini. Nei prossimi giorni riproporremo l’introduzione del Super Sisma Bonus per tutte quelle abitazioni che risulteranno vulnerabili al termine delle verifiche in corso. Tutto ciò che può essere fatto per dare maggiore tranquillità ai cittadini, va fatto!”. Così il deputato flegreo M5S Antonio Caso.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle