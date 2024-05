(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 09 maggio 2024 NATALITA’. SCHIFONE (FDI): SOLIDARIETA’ A MINISTRO ROCCELLA, SINISTRA ROMPA CORTINA SILENZIO

“Piena e totale solidarietà al Ministro Eugenia Roccella. La libertà di poter esprimere le proprie idee e’ garantita dalla Costituzione nella quale tutto dovrebbero riconoscersi ed e’ un valore non negoziabile per Fratelli d’Italia. Impedire a chiunque di parlare è un atto gravemente antidemocratico e di conseguenza quando accaduto durante gli Stati generali della Natalità e’ semplicemente inaccettabile. Ci aspettiamo che la sinistra rompa questa imbarazzante cortina di silenzio e dica parole chiare anche per non diventare essa stessa complice”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marta Schifone

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati