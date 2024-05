(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 DIFESA. MALAGUTI (FDI): BENE APPROVAZIONE RISOLUZIONE SU MISSIONI, NOSTRI SOLDATI APPREZZATI IN TUTTO IL MONDO

“E’ un’ottima notizia l’approvazione in Aula della risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali. I soldati italiani sono apprezzati in tutto il mondo per la loro grande capacità di dialogare con tutti, per la loro umanità ed empatia verso i civili. La nostra collocazione geopolitica di piattaforma nel Mediterraneo ci impone un ruolo fondamentale nel controllo del fronte Sud, sempre più importante e strategico per le nuove tensioni dei Paesi più radicalizzati. La nostra credibilità internazionale deriva anche dal fondamentale ruolo delle nostre missioni di pace e dell’impegno dei nostri militari, che ringrazio, nei teatri più difficili”. Lo dice Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.

